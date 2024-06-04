Степашин оценил чемпионство «Зенита»: «У меня, как у ленинградца, осталось внутри что-то с душком»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о непризнании главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона по версии РПЛ.

«После последнего матча с «Зенитом» понимаю, почему Карпина признали лучшим тренером. Я с уважением отношусь к Семаку как к футболисту. Тренер он хороший. Чрезвычайно порядочный человек, совестливый. Он один из лучших тренеров нашей страны, для меня это очевидно. Почему не признали? Потому что это болельщики, и, скорее всего, это на эмоциях.

Это же случилось после матча с «Краснодаром» это как компенсация неполученной победы. Есть и другие конкурсы. Из исполкома РФС я слышал, что говорил Митрофанов, Алаев они справедливо назвали лучшим тренером Семака.

Другое дело, если не два матча: в Грозном и гол Песьякова свои ворота, то безоговорочно можно было бы поздравить питерский «Зенит» с чемпионством. Но у меня как у ленинградца осталось внутри что-то с душком», – сказал Степашин.