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    • Степашин оценил чемпионство «Зенита»: «У меня, как у ленинградца, осталось внутри что-то с душком»

    Степашин оценил чемпионство «Зенита»: «У меня, как у ленинградца, осталось внутри что-то с душком»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался о непризнании главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером сезона по версии РПЛ.

    «После последнего матча с «Зенитом» понимаю, почему Карпина признали лучшим тренером. Я с уважением отношусь к Семаку как к футболисту. Тренер он хороший. Чрезвычайно порядочный человек, совестливый. Он один из лучших тренеров нашей страны, для меня это очевидно. Почему не признали? Потому что это болельщики, и, скорее всего, это на эмоциях.

    Это же случилось после матча с «Краснодаром» это как компенсация неполученной победы. Есть и другие конкурсы. Из исполкома РФС я слышал, что говорил Митрофанов, Алаев они справедливо назвали лучшим тренером Семака.

    Другое дело, если не два матча: в Грозном и гол Песьякова свои ворота, то безоговорочно можно было бы поздравить питерский «Зенит» с чемпионством. Но у меня как у ленинградца осталось внутри что-то с душком», – сказал Степашин.

    • «Зенит» выиграл чемпионат России в шестой раз подряд.
    • Петербуржцы набрали по итогам 30 туров 57 очков, опередив на одно очко «Краснодар» и «Динамо».

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    Источник: «Московский комсомолец»

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    04.06.2024 14:26
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    Комментарии (16)
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    somn
    1717502141
    Да какой он ленинградец, если болеет за Динамо московское, а не питерское. У меня внутри от него душок...
    Ответить
    tushkanlz
    1717502852
    Ты с этим « внутри что-то с душком» уже и родился ! Ну, какой ты «ленинградец»?! - ленинградец с душком... фу..
    Ответить
    subbotaspartak
    1717503636
    Заслуг Ленинграда в этих победах нет. Бразилиа
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717505556
    Судя по всему,у Степашина вся сущность с душком…
    Ответить
    Скай
    1717506883
    Не удивительно. Все, что связано с бЗДИнитой, все с душком.
    Ответить
    Suvorov71
    1717509931
    Так а как без душка, ведь помойные всегда с вонью, ну бо.жи, нет лучше помойные. больше подходит
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1717510250
    Мусорок Стёпка)
    Ответить
    Barmaleushka
    1717514535
    Надо было у Краснодара выигрывать . Кто вам мешал ? Газпром ?
    Ответить
    slavа0508
    1717515156
    Ну не зря же все их немытыми кличут .
    Ответить
    Цугундeр
    1717518622
    "Неправильно сел ?")
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