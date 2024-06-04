Черданцев высказался об уходе Слишковича из «Спартака»

Комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему его не удивил уход из «Спартака» тренера Владимира Слишковича.
– Новость об уходе Слишковича стала для вас удивлением?
– Для меня стала бы удивлением новость о том, что его оставляют. В «Спартак» приедет человек со своим тренерским штабом, а ему предлагают взять постороннего тренера. Так не бывает. Но после этого большой плюс Станковича превращается в жирный минус.
Человек с большим футбольным прошлым – это круто, но у него полное отсутствие знаний о нашем чемпионате. По идее, Слишкович должен был быть тем человеком, который бы ввел Станковича в курс дела. В чемпионате России есть своя специфика, а отсутствие такого помощника делает Станковича заложником незнания того, куда он попал.
- Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в середине апреля, после ухода Гильермо Абаскаля. В последних турах босниец формально работал уже в качестве главного тренера.
- Главным тренером «Спартака» с нового сезоне будет Деян Станковичу.
- Слишковичу предложили остаться в его штабе, но он покинул красно-белых по собственному желанию.