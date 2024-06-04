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    Черданцев высказался об уходе Слишковича из «Спартака»

    Комментатор Георгий Черданцев объяснил, почему его не удивил уход из «Спартака» тренера Владимира Слишковича.

    – Новость об уходе Слишковича стала для вас удивлением?

    – Для меня стала бы удивлением новость о том, что его оставляют. В «Спартак» приедет человек со своим тренерским штабом, а ему предлагают взять постороннего тренера. Так не бывает. Но после этого большой плюс Станковича превращается в жирный минус.

    Человек с большим футбольным прошлым – это круто, но у него полное отсутствие знаний о нашем чемпионате. По идее, Слишкович должен был быть тем человеком, который бы ввел Станковича в курс дела. В чемпионате России есть своя специфика, а отсутствие такого помощника делает Станковича заложником незнания того, куда он попал.

    • Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в середине апреля, после ухода Гильермо Абаскаля. В последних турах босниец формально работал уже в качестве главного тренера.
    • Главным тренером «Спартака» с нового сезоне будет Деян Станковичу.
    • Слишковичу предложили остаться в его штабе, но он покинул красно-белых по собственному желанию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.06.2024 12:52
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    Комментарии (18)
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    ilichkadr
    1717495889
    В чём-то Черданцев прав. Знания специфики футбольного чемпионата никогда не помешают, а помогают, но психологический климат в коллективе и взаимодействие с руководством клуба всегда были краеугольным камнем для нового тренерского штаба. Не будет взаимопонимания, до зимы вряд ли дотянет.
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    SLADE2019
    1717495942
    Все с советами своими лезут трехкопеечными. Кроме Слишковича некому ведь ввести в курс дела нового тренера.
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    СпорЦмен
    1717496488
    Для меня бы, тоже стало новостью, что в срамтаке стали работать адекватные люди! :)))) Ну а болельзики срамтака, это просто секта!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717502187
    В свинарне все через жопу как всегда) Черданцев прав говоря о нашем чемпе,но тушинская секта она над чемпом всегда и потому и бардак в этом позорном клубе! Им главное не результат,а быть на виду,на потеху людям
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    NewLife
    1717502205
    "В чемпионате России есть своя специфика" - с этого места по-подробнее, пожалуйста - где еще владелец клуба одновременно является главным чиновником в футболе(((
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    rash1959
    1717505893
    нападающий московского «Спартака» Квинси Промес после выхода из тюрьмы поддерживает игровую форму в Дубае. Промес тренируется в компании защитника «Ливерпуля» Айзека Мабайи и форварда «Борнмута» Джамала Лоу, который прошлый сезон провел в аренде в «Суонси».
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    rash1959
    1717506086
    }{ули вся голубятня слетелась на эту новость, уход-приход тренера? Есть поинтереснее: Соболев в сините, ползите туда, блюйте там.
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    Spartak_forv@
    1717507656
    Рекламируй свою картошку и не суй нос не в свои дела
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    Влад-Васильев-yandex
    1717521259
    Надо же, кого-то интересует мнение этого продавшегося ******** ушлёпка...?
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