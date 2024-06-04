«Зенит» провел переговоры с агентом Соболева

«Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Павлом Андреевым на предмет возможного перехода его клиента – форварда «Спартака» Александра Соболева.
Два источника РБК, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что «Зенит» ищет возможности для усиления атаки, в том числе среди лучших российских форвардов.
Петербургский клуб связался с Андреевым, чтобы узнать о возможности перехода Соболева. При этом в «Спартак» для переговоров о покупке нападающего «Зенит» пока не обращался.
Сумма отступных при покупке Соболева для российских клубов составляет 30 миллионов евро при зарплате 2 миллиона евро в год.
Однако несколько футбольных агентов в разговоре с РБК назвали эту цифру завышенной. По их словам, рыночная стоимость Соболева равна примерно 10 миллионов евро.
- Соболев провел за «Спартак» 34 матча в минувшем сезоне, забил 10 голов, отдал 8 передач.
- Нападающий выступает за красно-белых с 2020 года.