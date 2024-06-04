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    «Зенит» провел переговоры с агентом Соболева

    «Зенит» провел предварительные переговоры с агентом Павлом Андреевым на предмет возможного перехода его клиента – форварда «Спартака» Александра Соболева.

    Два источника РБК, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что «Зенит» ищет возможности для усиления атаки, в том числе среди лучших российских форвардов.

    Петербургский клуб связался с Андреевым, чтобы узнать о возможности перехода Соболева. При этом в «Спартак» для переговоров о покупке нападающего «Зенит» пока не обращался.

    Сумма отступных при покупке Соболева для российских клубов составляет 30 миллионов евро при зарплате 2 миллиона евро в год.

    Однако несколько футбольных агентов в разговоре с РБК назвали эту цифру завышенной. По их словам, рыночная стоимость Соболева равна примерно 10 миллионов евро.

    • Соболев провел за «Спартак» 34 матча в минувшем сезоне, забил 10 голов, отдал 8 передач.
    • Нападающий выступает за красно-белых с 2020 года.

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    Источник: РБК

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    04.06.2024 11:57
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    Комментарии (18)
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    Челнинец
    1717493286
    Пусть забирают, два матча в сезоне норм играет, бревно бревном, ни дриблинга ни скорости ни удара.
    Ответить
    TIMOTHY
    1717493416
    Этот хлам и двушки не стоит! Да и зачем это нужно в Зенит? Чушь какая то
    Ответить
    Barmaleushka
    1717494411
    Этот хуже дрочера . Что нападающего с паспортом больше не найти ?
    Ответить
    BRO_football
    1717495824
    Соболев это усиление атаки? Смешно
    Ответить
    Taps
    1717496530
    Набивают цену этому тупому дебилу ...
    Ответить
    slavа0508
    1717497359
    Питерские сороки тащут всё в своё болотное гнездо ...
    Ответить
    raritet
    1717499120
    Э, как все запущено. Тогда уж лучше с пенсии вызвать Кержакова...
    Ответить
    ilichkadr
    1717500161
    Во парят, причём сред бела дня!? Видимо Паша почуял, что Соболев может оказаться у Станковича на лавке. 27 матчей, 5 голов и 7 желтых карточек. На кой нужен такой лихой "бомбардир"?
    Ответить
    NewLife
    1717508938
    До сих пор не верю журналюгам пока не увижу подтверждение от команды. Однако, если это случится, грустить не буду, замена будет найдена.
    Ответить
    Pavel-Osipov-google
    1717509941
    Подстать ему команда, жду трансфера!
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