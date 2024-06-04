«Зенит» назвал сроки начала подготовки к новому сезону

«Зенит» сообщил, что ушел в летний отпуск, который продлится для команды с 3 по 20 июня, а первую тренировку игроки проведут 26 июня.

Информация о матчах в рамках летних тренировочных сборов будет опубликована дополнительно.

Три игрока команды отправились в расположение сборных.

Иван Сергеев вместе с национальной командой России будет готовиться к товарищескому матчу с Беларусью (7 июня, Минск).

Педро примет участие в тренировочных сборах команды Бразилии U-20 с 3 по 11 июня.

Нуралы Алип вместе со сборной Казахстана будет готовиться к товарищеским матчам с Арменией (7 июня, Ереван) и Азербайджаном (11 июня, Сомбатхей).