«Зенит» назвал сроки начала подготовки к новому сезону

«Зенит» сообщил, что ушел в летний отпуск, который продлится для команды с 3 по 20 июня, а первую тренировку игроки проведут 26 июня.
Информация о матчах в рамках летних тренировочных сборов будет опубликована дополнительно.
Три игрока команды отправились в расположение сборных.
Иван Сергеев вместе с национальной командой России будет готовиться к товарищескому матчу с Беларусью (7 июня, Минск).
Педро примет участие в тренировочных сборах команды Бразилии U-20 с 3 по 11 июня.
Нуралы Алип вместе со сборной Казахстана будет готовиться к товарищеским матчам с Арменией (7 июня, Ереван) и Азербайджаном (11 июня, Сомбатхей).
- «Зенит» в минувшем сезоне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
- Команда победила в РПЛ в шестой раз подряд.