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    «Зенит» назвал сроки начала подготовки к новому сезону

    «Зенит» сообщил, что ушел в летний отпуск, который продлится для команды с 3 по 20 июня, а первую тренировку игроки проведут 26 июня.

    Информация о матчах в рамках летних тренировочных сборов будет опубликована дополнительно.

    Три игрока команды отправились в расположение сборных.

    Иван Сергеев вместе с национальной командой России будет готовиться к товарищескому матчу с Беларусью (7 июня, Минск).

    Педро примет участие в тренировочных сборах команды Бразилии U-20 с 3 по 11 июня.

    Нуралы Алип вместе со сборной Казахстана будет готовиться к товарищеским матчам с Арменией (7 июня, Ереван) и Азербайджаном (11 июня, Сомбатхей).

    • «Зенит» в минувшем сезоне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
    • Команда победила в РПЛ в шестой раз подряд.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    04.06.2024 11:51
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