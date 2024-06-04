«Зенит» поблагодарил Кругового перед уходом игрока в ЦСКА

«Зенит» подтвердил уход защитника Данила Кругового. 3 июня завершился срок действия трудового договора футболиста с клубом.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Данила Кругового за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе», – говорится в сообщении.