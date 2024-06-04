«Зенит» поблагодарил Кругового перед уходом игрока в ЦСКА

«Зенит» подтвердил уход защитника Данила Кругового. 3 июня завершился срок действия трудового договора футболиста с клубом.
«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Данила Кругового за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе», – говорится в сообщении.
- Зимой футболист договорился о переходе в ЦСКА.
- Вторую часть сезона он провел в «Зените-2» во Второй лиге, где сыграл 9 матчей и забил 1 мяч.
- Круговой является воспитанником «Зенита» и провел за команду 105 игр, отметившись 2 голами и 9 результативными передачами.
- Вместе с петербуржцами он стал четырехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и завоевал четыре Суперкубка страны.