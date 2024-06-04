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    «Зенит» поблагодарил Кругового перед уходом игрока в ЦСКА

    «Зенит» подтвердил уход защитника Данила Кругового. 3 июня завершился срок действия трудового договора футболиста с клубом.

    «Футбольный клуб «Зенит» благодарит Данила Кругового за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе», – говорится в сообщении.

    • Зимой футболист договорился о переходе в ЦСКА.
    • Вторую часть сезона он провел в «Зените-2» во Второй лиге, где сыграл 9 матчей и забил 1 мяч.
    • Круговой является воспитанником «Зенита» и провел за команду 105 игр, отметившись 2 голами и 9 результативными передачами.
    • Вместе с петербуржцами он стал четырехкратным чемпионом России, выиграл Кубок и завоевал четыре Суперкубка страны.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    04.06.2024 10:19
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    Комментарии (10)
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    acor94
    1717485757
    Ну что ж, жаль что ушёл, но тут вчистую проиграна конкуренция Дугласу, поэтому все логично. Поносить его, как тут многие псевдофанаты начали, не буду. Ничего нового он не сказал, поэтому просто удачи, но не в играх против Зенита.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717486162
    Ещё одного бразильца вмесо него возьмут... В Петербурге на русском языке говорят, а не на бразильском, поэтому и в главной команде большинство игроков должно быть российских.
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    Красногвардейчик
    1717486787
    Лицемеры!!!!
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    Дубина
    1717487047
    Ну да правильно все лучше еще одного цыгана в помойку привезти))) Бзянит позор российского футбола.
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    ...уефан
    1717489941
    ...официальный пафос. Ну, это второе... А первое - почему у него трудовой договор был, а не контракт? Это два разных документа об отношениях с работодателем...
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    TIMOTHY
    1717493623
    Поблагодарили и хорошо,и в путь, по коням)
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