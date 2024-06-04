«Зенит» получил трофей Кубка России на вечное хранение

«Зенит» получил право на вечное хранение нынешнего трофея Кубка России благодаря пятой победе в этом соревновании, сообщает официальный сайт клуба.

В соответствии с регламентом турнира «клуб, команда которого выигрывает Кубок России 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый кубок».

Кубок России пополнит коллекцию трофеев, оригиналы которых хранятся в «Зените», – также это Кубок чемпионов РПЛ старого образца (сезон-2018/19) и Кубок чемпионов РПЛ нового образца (сезон-2021/22).