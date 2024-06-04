Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    «Зенит» получил трофей Кубка России на вечное хранение

    «Зенит» получил право на вечное хранение нынешнего трофея Кубка России благодаря пятой победе в этом соревновании, сообщает официальный сайт клуба.

    В соответствии с регламентом турнира «клуб, команда которого выигрывает Кубок России 3 раза подряд или 5 раз в общей сложности, получает кубок на постоянное хранение, а РФС изготавливает новый кубок».

    Кубок России пополнит коллекцию трофеев, оригиналы которых хранятся в «Зените», – также это Кубок чемпионов РПЛ старого образца (сезон-2018/19) и Кубок чемпионов РПЛ нового образца (сезон-2021/22).

    • «Зенит» побеждал в Кубке России в 1999, 2010, 2016, 2020 и 2024 годах.
    • В суперфинале последнего розыгрыша он победи в Москве «Балтику» (2:1).

    Новости по теме
    «Всем хейтерам назло!»: Анюков – о требле «Зенита» 3
    Ерохин рассказал, как Семак вел себя по ходу минувшего сезона 2
    Определен вещатель OLIMPBET-Суперкубка России по футболу на ближайшие три года 3
    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2024 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии (27)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Дубина
    1717482505
    Это газпромовская шайка только что придумала для аля-бзянита этот закон???
    Ответить
    bset
    1717483284
    Поздравляю! Добро пожаловать в клуб команд, у которых трофей на вечном хранении. Лишнее подтверждение заслуг питерского коллектива! Вот так я мог бы написать, если бы Зенит не был главным позором российского футбола.
    Ответить
    ...уефан
    1717487886
    ...и Вечная молва о несмываемом позоре, в довесок к Кубку отдана была...
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1717495333
    Это уже традиции, исторические победы великого клуба , вот так пишется история ! Пока другие клубы мечтают о победах трофеи великого Зенита занимают свое место в залах спортивной славы, а записи о победах регистрируются в архивах для потомков , в спортивных школах победы Зенита основа академических занятий подрастающих поколений великих спортсменов футбольной столицы
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+