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    Неймар сказал, кто получит «Золотой мяч»

    Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар считает, что «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона получит форвард «Реала» Винисиус.

    «Конечно, «Золотой мяч» – его. Болею за него. Писал ему и до финала, и после. Этого парня я очень люблю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он точно получит «Золотой мяч».

    Винисиус выглядит невероятно, прославляет наш флаг по всему миру. Мы очень счастливы, болеем за него», – сказал Неймар.

    • В минувшем сезоне Винисиус выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании в составе «Реала».
    • Бразилец забил 24 гола и отдал 11 результативных передач в 39 матчах.

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    Источник: Globo

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    04.06.2024 09:12
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