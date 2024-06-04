Неймар сказал, кто получит «Золотой мяч»

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар считает, что «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона получит форвард «Реала» Винисиус.

«Конечно, «Золотой мяч» – его. Болею за него. Писал ему и до финала, и после. Этого парня я очень люблю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он точно получит «Золотой мяч».

Винисиус выглядит невероятно, прославляет наш флаг по всему миру. Мы очень счастливы, болеем за него», – сказал Неймар.