Мбаппе трогательно отреагировал на переход в «Реал»

Килиан Мбаппе опубликовал пост в соцсетях в связи с подписанием контракта с «Реалом».
- Мадридцы сегодня объявили о заключении соглашения с игроком до 2029 года.
- Он перешел в «Реал» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
- За новую команду француз, скорее всего, будет выступать под 9-м номером.
«Мечта воплотилась в жизнь. Очень рад и горд присоединиться к клубу моей мечты. Никто не сможет понять, насколько сейчас я воодушевлeн.
С нетерпением жду встречи, мадридисты, и спасибо вам за невероятную поддержку. Hala Madrid!» – написал Мбаппе, прикрепив старые фото с клубной базы мадридцев, где он побывал в юном возрасте.
Фото: соцсети Килиана Мбаппе