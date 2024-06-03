Мбаппе трогательно отреагировал на переход в «Реал»

Килиан Мбаппе опубликовал пост в соцсетях в связи с подписанием контракта с «Реалом».

Мадридцы сегодня объявили о заключении соглашения с игроком до 2029 года.

Он перешел в «Реал» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

За новую команду француз, скорее всего, будет выступать под 9-м номером.

«Мечта воплотилась в жизнь. Очень рад и горд присоединиться к клубу моей мечты. Никто не сможет понять, насколько сейчас я воодушевлeн.

С нетерпением жду встречи, мадридисты, и спасибо вам за невероятную поддержку. Hala Madrid!» – написал Мбаппе, прикрепив старые фото с клубной базы мадридцев, где он побывал в юном возрасте.

Фото: соцсети Килиана Мбаппе