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    Мбаппе трогательно отреагировал на переход в «Реал»

    Килиан Мбаппе опубликовал пост в соцсетях в связи с подписанием контракта с «Реалом».

    • Мадридцы сегодня объявили о заключении соглашения с игроком до 2029 года.
    • Он перешел в «Реал» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
    • За новую команду француз, скорее всего, будет выступать под 9-м номером.

    «Мечта воплотилась в жизнь. Очень рад и горд присоединиться к клубу моей мечты. Никто не сможет понять, насколько сейчас я воодушевлeн.

    С нетерпением жду встречи, мадридисты, и спасибо вам за невероятную поддержку. Hala Madrid!» – написал Мбаппе, прикрепив старые фото с клубной базы мадридцев, где он побывал в юном возрасте.

    Фото: соцсети Килиана Мбаппе

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.06.2024 21:09
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