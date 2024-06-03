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    • В «Зените» пообещали побить историческое достижение «Спартака» в следующем году

    В «Зените» пообещали побить историческое достижение «Спартака» в следующем году

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербуржцы станут чемпионами России в седьмой раз подряд.

    – Несмотря на все сложности, троечку [три трофея] выбили.

    – Почему возникали сложности?

    – Конкуренция усиливается. Наши конкуренты работают. Любая команда против «Зенита» выходит с единственной целью – отнять очки, выиграть.

    Поэтому у нас семь поражений, шесть ничьих, но нам удалось в последнем туре обойти всех.

    – Вы сравнялись со «Спартаком» по числу побед подряд в чемпионате. Остался один шаг, чтобы превзойти.

    – Как раз мы это сделаем в юбилейном сезоне.

    • В 2025 году «Зениту» исполнится 100 лет.
    • Команда впервые в истории завершила сезон со всеми тремя внутренними трофеями.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.06.2024 19:30
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    Комментарии (51)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    paracetamol
    1717438089
    Обойти спердяка - раз плюнуть!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1717438848
    Это надо и нужно сделать! Обойти косорылых и тупоголовых спартачей
    Ответить
    ягуар1979
    1717439491
    ну что хрюканы понеслась накидывайте на вентилятор))))
    Ответить
    Pourquoi pas
    1717443180
    Тьфу!... Сплошное чванство!!! И в ответах ведмедя и на ветке...
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1717444273
    Пообещали значит побьют
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    Spirit_78
    1717447489
    Если бросать такие высказывания на публику - то нужно этому соответствовать. Вот и посмотрим по трансферному окну, точно ли собираются выиграть новое чемпионство, или это просто медведевская бравада.
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    Владимир-Алексеев-google
    1717496475
    До Спартака того вам топать и топать. Воспитайте своих воспитанников сначала. А так на народные деньги набрали всяких, и ещё игры покупаете. Пнх зенитик-газик
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    Юрий70
    1717512463
    Все купят
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    МАН. Ю
    1717515926
    Да чего уж чемпионат РФ, сразу, Ушастого берите! В финале будете с Реалом играть.)))
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    Влад-Васильев-yandex
    1717519483
    Грязьпромовский уголовник рвёт на груди рубаху! И голубые педро воняют во всех углах по-газпромовски. Только ничего у вас не получится, вонючки голубые! Спартак вам надерёт задницу докрасна! Вы же настоящие Педро, с большой буквы!!
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