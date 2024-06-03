В «Зените» пообещали побить историческое достижение «Спартака» в следующем году

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербуржцы станут чемпионами России в седьмой раз подряд.
– Несмотря на все сложности, троечку [три трофея] выбили.
– Почему возникали сложности?
– Конкуренция усиливается. Наши конкуренты работают. Любая команда против «Зенита» выходит с единственной целью – отнять очки, выиграть.
Поэтому у нас семь поражений, шесть ничьих, но нам удалось в последнем туре обойти всех.
– Вы сравнялись со «Спартаком» по числу побед подряд в чемпионате. Остался один шаг, чтобы превзойти.
– Как раз мы это сделаем в юбилейном сезоне.
- В 2025 году «Зениту» исполнится 100 лет.
- Команда впервые в истории завершила сезон со всеми тремя внутренними трофеями.