Мареска прокомментировал свое назначение в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с лондонским клубом.

«Попасть в один из крупнейших клубов мира – это мечта любого тренера. Поэтому я очень рад получить такой шанс.

С нетерпением жду возможности поработать с очень талантливыми игроками и персоналом, чтобы создать команду, которая продолжит успешные традиции клуба и заставит наших болельщиков гордиться», – сказал Мареска.