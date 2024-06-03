Мареска прокомментировал свое назначение в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с лондонским клубом.
«Попасть в один из крупнейших клубов мира – это мечта любого тренера. Поэтому я очень рад получить такой шанс.
С нетерпением жду возможности поработать с очень талантливыми игроками и персоналом, чтобы создать команду, которая продолжит успешные традиции клуба и заставит наших болельщиков гордиться», – сказал Мареска.
- Итальянец сменил в «Челси» Маурисио Почеттино.
- Он перешел из «Лестера» за компенсацию 10+ млн евро.
- Контракт с Мареской заключен до 2029 года с опцией продления еще на один сезон.