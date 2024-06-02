«Пари НН» премирует игроков за сохранение места в РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что игроки получат премию за сохранение места в РПЛ.

В переходных матчах нижегородцы оказались сильнее «Арсенала».

Следующий сезон станет для «Пари НН» 4-м в РПЛ подряд.

Он стартует 20 июля.

«Это прописано у каждого в контракте. Речь идет и о футболистах, и о тренерском штабе. У нас лестничная система мотивирования всего спортивного блока, мы обязательно выполним это условие по контрактам.

Размер призовых? Мы скромный клуб, у нас небольшие суммы», – сказал Мелик-Гусейнов.