«Пари НН» премирует игроков за сохранение места в РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что игроки получат премию за сохранение места в РПЛ.
- В переходных матчах нижегородцы оказались сильнее «Арсенала».
- Следующий сезон станет для «Пари НН» 4-м в РПЛ подряд.
- Он стартует 20 июля.
«Это прописано у каждого в контракте. Речь идет и о футболистах, и о тренерском штабе. У нас лестничная система мотивирования всего спортивного блока, мы обязательно выполним это условие по контрактам.
Размер призовых? Мы скромный клуб, у нас небольшие суммы», – сказал Мелик-Гусейнов.