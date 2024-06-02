Глава РФС высказался о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал скорый трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Если переход Сафонова в «ПСЖ» состоится, как отнесeтесь?

– Сперва давайте дождeмся объявления. Я уже неоднократно высказывался, но не по Сафонову, а по теме переходов игроков в другие чемпионаты. Мне как руководителю РФС хотелось бы, чтобы сильные российские футболисты играли и участвовали в соревнованиях на территории РФ.