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    • Ботака из «Арсенала» прокомментировал свои автоголы в стыках с «Пари НН»

    Ботака из «Арсенала» прокомментировал свои автоголы в стыках с «Пари НН»

    Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома высказался о своих автоголах в матчах против «Пари НН».

    • Игрок забил в свои ворота в обоих переходных матчах против нижегородцев.
    • «Арсенал» по сумме двух матчей уступил «Пари НН».
    • 25-летний Ботака-Иобома стоит 400 тысяч евро.

    «Часто ли бывали автоголы в карьере? Честно, нет. Первый раз такое, что два подряд. Парни поддержали. Бывает такое.

    Готов ли к хейту со стороны болельщиков? Хейт всегда есть. Вечером Лига чемпионов, думаю, все переключатся на неe. Матч прошeл – всe забудется», – сказал Ботака-Иобома.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2024 23:16
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    Комментарии (6)
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    Suvorov71
    1717273959
    Но мы то помним, очень жаль
    Ответить
    Pourquoi pas
    1717275203
    Не надейся!!! В России щас многим насрть на ЛЧ! )))
    Ответить
    neim
    1717290264
    Наверняка руководство области подсуетилось, не зря же они так обрадовались факту не выхода команды в РПЛ ))).
    Ответить
    evgevg13
    1717299548
    Ботака: я выполнял просьбу губернатора....
    Ответить
    Валя Ромашина
    1717302126
    Заплатили хорошо ?
    Ответить
    Алексей З
    1717304482
    Несчастный случай, бывает. Читаешь ниже и просто ох.ваешь. "Заплатили хорошо", " Выполнял просьбу губернатора ", ну что вы своё Г. на других вешаете ? Если вам это близко , живите с этим и не марайте других.
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