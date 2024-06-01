Ботака из «Арсенала» прокомментировал свои автоголы в стыках с «Пари НН»

Защитник тульского «Арсенала» Эрвинг Ботака-Иобома высказался о своих автоголах в матчах против «Пари НН».
- Игрок забил в свои ворота в обоих переходных матчах против нижегородцев.
- «Арсенал» по сумме двух матчей уступил «Пари НН».
- 25-летний Ботака-Иобома стоит 400 тысяч евро.
«Часто ли бывали автоголы в карьере? Честно, нет. Первый раз такое, что два подряд. Парни поддержали. Бывает такое.
Готов ли к хейту со стороны болельщиков? Хейт всегда есть. Вечером Лига чемпионов, думаю, все переключатся на неe. Матч прошeл – всe забудется», – сказал Ботака-Иобома.