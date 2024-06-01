Руководство Тульской области обрадовалось невыходу «Арсенала» в РПЛ (Сергей Дурасов)

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов отреагировал на проигрыш тульского «Арсенала» «Пари НН» в переходных матчах за место в РПЛ.
- В 1-м матче туляки победили в гостях 2:1, а в ответном проиграли дома 0:2.
«Мне искренне жаль Александра Сторожука, тренер без ресурсов, игроков, с задачей «просто собрать какую-нибудь команду» добрался до стыков. Был в шаге от РПЛ. Тульская драма.
Вы бы видели широкие улыбки руководства области после сегодняшнего поражения. У них все хорошо. Тьфу», – написал Дурасов.
- «Арсенал» вылетел из РПЛ в 2022 году.
- В 2019 году туляки играли в квалификации Лиги Европы.