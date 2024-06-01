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    • Руководство Тульской области обрадовалось невыходу «Арсенала» в РПЛ (Сергей Дурасов)

    Руководство Тульской области обрадовалось невыходу «Арсенала» в РПЛ (Сергей Дурасов)

    Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов отреагировал на проигрыш тульского «Арсенала» «Пари НН» в переходных матчах за место в РПЛ.

    • В 1-м матче туляки победили в гостях 2:1, а в ответном проиграли дома 0:2.

    «Мне искренне жаль Александра Сторожука, тренер без ресурсов, игроков, с задачей «просто собрать какую-нибудь команду» добрался до стыков. Был в шаге от РПЛ. Тульская драма.

    Вы бы видели широкие улыбки руководства области после сегодняшнего поражения. У них все хорошо. Тьфу», – написал Дурасов.

    • «Арсенал» вылетел из РПЛ в 2022 году.
    • В 2019 году туляки играли в квалификации Лиги Европы.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Дурасова

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    01.06.2024 22:05
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    Комментарии (16)
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    qwertyйцукен
    1717270656
    Шо скажет Валерка Суворов ?
    Ответить
    ALEX ML
    1717271580
    Они с детства улыбаются
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1717271834
    У них любимая песня про зайцев:а нам всё равно...
    Ответить
    AtticusFinch
    1717272615
    А что плохого в их улыбках?Люди трезво оценивают свои шансы!Зачем выходить в Примьер Лигу , а потом сниматься как какой нибудь Тамбов во втором круге, писать письма главе гос-ва как Крылья или проигрывать 13 матчей подряд, как Томь! Или им пенсии не платить инвалидам и пенсионерам, а отдавать их деньги Тульскому Арсеналу?Фамилия Сергея Дурасова говорит сама за себя..
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    Pourquoi pas
    1717273671
    А чё?.. Дюмин ушел, никто не нагибает... Фух, пронесло! ))) Пили бабло!!! Боюсь, что когда-нибудь и наш Голубок похерит и Ростов, и новый стадион, и болел...
    Ответить
    Айболид
    1717273676
    промквас71раз тоже радаваицца .
    Ответить
    Алексей З
    1717297172
    Неплохо бы и Дурасову отправится в эротическое путешествие. Ваше дело комментировать что на поле происходит , этим и занимайтесь.
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    evgevg13
    1717299799
    А нафиг им нужны лишние расходы. Спасибо Ботака помог. А то кривоногое НН само бы не справились.
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    Ивантеевец
    1717308647
    Арсенал лицензирование еле прошел. Уже и так было понятно, что не все хорошо в тульском королевстве. Он же сам говорит сначала, что у команды нет ни игроков, ни ресурсов. Ну вышли бы в РПЛ, и что? Любоваться на очередной аналог Тамбова или Томи с рыданиями об отсутствии денег и игроков?
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    TIMOTHY
    1717310158
    И правильно,а не Роснефть там паслась часом,или я путаю чего,если да то Сечин зажлобил выходит!?
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