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    В РФС оценили шестое подряд чемпионство «Зенита»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что победу «Зенита» в чемпионате России нельзя назвать скучным исходом сезона.

    «Разделяют ли болельщики «Спартака» мысль, что девять чемпионств «Спартака» в девяностые годы – это было скучно? Думаю, что нет, думаю, им хотелось бы, чтобы это происходило каждый год. Понятно, что болельщики других команд хотели бы каких-то изменений, но эти желания, прежде всего, нужно адресовать своим клубам. Это ведь не проблема «Зенита», это ситуация, когда когда другие команды ему проигрывают», – сказал Митрофанов.

    • «Зенит» в шестой раз подряд победил в РПЛ.
    • Петербуржцы сравнялись со «Спартаком» по количеству выигранных титулов чемпиона России (по 10).

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    Источник: РИА Новости

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    01.06.2024 18:57
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    Комментарии (10)
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    paracetamol
    1717258091
    А я бы оценил шестое подряд чемпионство «Зенита» положительно. В следующем году клубу 100 лет. Значит нужно седьмое, а потом девятое и десятое!
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1717258651
    Газпром знаток бразильского футбола
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    andr45
    1717263578
    «болельщики других команд хотели бы каких-то изменений, но эти желания, прежде всего, нужно адресовать своим клубам. » Не клубам, а спонсорам, готовым выбрасывать миллиарды рублей на удовлетворение собственного провинциального эго) Не клубам, а городским властям, недополучающим миллиарды рублей в результате полного освобождения Clube de futebol «Zenitе» от земельный налога и обязывающего торговые организации за свой счет обеспечивать фанатов гамбургерами и прочей снедью)
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    somn
    1717266858
    Раз РФС оценил, то свинкам лучше молчать.
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    Suvorov71
    1717274293
    Да все правильно, промквас все скупил, даже пися поимел от них. вот такой у нас шемьпиньон, позор россии
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