В РФС оценили шестое подряд чемпионство «Зенита»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сказал, что победу «Зенита» в чемпионате России нельзя назвать скучным исходом сезона.

«Разделяют ли болельщики «Спартака» мысль, что девять чемпионств «Спартака» в девяностые годы – это было скучно? Думаю, что нет, думаю, им хотелось бы, чтобы это происходило каждый год. Понятно, что болельщики других команд хотели бы каких-то изменений, но эти желания, прежде всего, нужно адресовать своим клубам. Это ведь не проблема «Зенита», это ситуация, когда когда другие команды ему проигрывают», – сказал Митрофанов.