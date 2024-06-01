Агкацев прокомментировал трансфер Сафонова в «ПСЖ»: «Я готов быть первым номером «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопросы о скором переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Как вы думаете, Матвей Сафонов потянет уровень ПСЖ?

– Думаю, он очень хороший вратарь. И способен закрепиться на уровне такого сильного клуба, как ПСЖ. Все зависит только от него.

– Как отреагировали, когда пошли слухи о его переходе туда?

– У нас шла завершающая часть сезона, борьба за медали, за первое место. Старался сосредоточиться на этом и ни о чем другом не думал. И не только я – вся команда, включая Матвея.

Он настоящий профессионал. И всегда думает в первую очередь об игре. Что и показали последние матчи, которые он отыграл на очень высоком уровне.

– Готовы теперь быть постоянным первым номером после его ухода?

– Конечно, готов! Я ради этого и тренируюсь. Не был бы в «Краснодаре», если бы не был готов.