Агкацев прокомментировал трансфер Сафонова в «ПСЖ»: «Я готов быть первым номером «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопросы о скором переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
– Как вы думаете, Матвей Сафонов потянет уровень ПСЖ?
– Думаю, он очень хороший вратарь. И способен закрепиться на уровне такого сильного клуба, как ПСЖ. Все зависит только от него.
– Как отреагировали, когда пошли слухи о его переходе туда?
– У нас шла завершающая часть сезона, борьба за медали, за первое место. Старался сосредоточиться на этом и ни о чем другом не думал. И не только я – вся команда, включая Матвея.
Он настоящий профессионал. И всегда думает в первую очередь об игре. Что и показали последние матчи, которые он отыграл на очень высоком уровне.
– Готовы теперь быть постоянным первым номером после его ухода?
– Конечно, готов! Я ради этого и тренируюсь. Не был бы в «Краснодаре», если бы не был готов.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
- «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.