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    • Агкацев прокомментировал трансфер Сафонова в «ПСЖ»: «Я готов быть первым номером «Краснодара»

    Агкацев прокомментировал трансфер Сафонова в «ПСЖ»: «Я готов быть первым номером «Краснодара»

    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопросы о скором переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    – Как вы думаете, Матвей Сафонов потянет уровень ПСЖ?

    – Думаю, он очень хороший вратарь. И способен закрепиться на уровне такого сильного клуба, как ПСЖ. Все зависит только от него.

    – Как отреагировали, когда пошли слухи о его переходе туда?

    – У нас шла завершающая часть сезона, борьба за медали, за первое место. Старался сосредоточиться на этом и ни о чем другом не думал. И не только я – вся команда, включая Матвея.

    Он настоящий профессионал. И всегда думает в первую очередь об игре. Что и показали последние матчи, которые он отыграл на очень высоком уровне.

    – Готовы теперь быть постоянным первым номером после его ухода?

    – Конечно, готов! Я ради этого и тренируюсь. Не был бы в «Краснодаре», если бы не был готов.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
    • «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.

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    Источник: «Известия»

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    01.06.2024 08:44
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1717223679
    Молодец парень. Удачи тебе!!!
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    САДЫЧОК
    1717225708
    Агкацев хороший вратарь-но шансов у Краснодара нет! Участь Урала ждет!
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    fanfckrasnodar
    1717531139
    Стас, твой сезон следующий, сделай так, чтоб все пели "ты просто космос , Стас" хD успехов! верим. и через пару сезонов в Реал))
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