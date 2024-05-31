Пети: «Арсенал» – команда неудачников, о которой через десять лет никто не вспомнит»

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети заявил о бесперспективности «Арсенала».
«Этот «Арсенал» – хорошие неудачники, но я бы предпочел, чтобы они были победителями.
«Манчестер Сити» мы будем помнить как, вероятно, лучшую команду в истории Англии. Люди будут помнить ее и через 50 лет. «Арсенал» провел отличный сезон, но через десять лет о нем никто не вспомнит», – сказал бывший игрок лондонцев.
- «Арсенал» не брал АПЛ с 2004 года.
- Последние 4 сезона остались за «Манчестер Сити».
- В этом сезоне «Арсенал» отстал на 2 очка.
Источник: GFFN