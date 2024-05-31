Пети: «Арсенал» – команда неудачников, о которой через десять лет никто не вспомнит»

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети заявил о бесперспективности «Арсенала».

«Этот «Арсенал» – хорошие неудачники, но я бы предпочел, чтобы они были победителями.

«Манчестер Сити» мы будем помнить как, вероятно, лучшую команду в истории Англии. Люди будут помнить ее и через 50 лет. «Арсенал» провел отличный сезон, но через десять лет о нем никто не вспомнит», – сказал бывший игрок лондонцев.