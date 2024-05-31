«Манчестер Сити» заинтересован в вингере «Реала»

«Манчестер Сити» проявляет интерес к бразильскому вингеру «Реала» Родриго.
По данным Marca, в связи с предстоящим трансфером Килиана Мбаппе в «Мадрид» некоторые клубы начали следить за ситуацией с игроками «сливочных», так как кто-то из них может быть недоволен своей новой ролью.
В мадридском клубе ситуацию воспринимают спокойно. Первоочередной задачей «Реала» является продление контрактов с Лукасом Васкесом и Лукой Модричем. Решения о будущем остальных футболистов будут приниматься позднее.
- В этом сезоне 23-летний Родриго провел за клуб 50 матчей, забил 17 голов, отдал 9 передач.
- Он выступает за «Реал» с 2019 года.
Источник: Marca