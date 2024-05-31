«Манчестер Сити» заинтересован в вингере «Реала»

«Манчестер Сити» проявляет интерес к бразильскому вингеру «Реала» Родриго.

По данным Marca, в связи с предстоящим трансфером Килиана Мбаппе в «Мадрид» некоторые клубы начали следить за ситуацией с игроками «сливочных», так как кто-то из них может быть недоволен своей новой ролью.

В мадридском клубе ситуацию воспринимают спокойно. Первоочередной задачей «Реала» является продление контрактов с Лукасом Васкесом и Лукой Модричем. Решения о будущем остальных футболистов будут приниматься позднее.