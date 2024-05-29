Ещенко отреагировал на уход Слишковича

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко не исключил, что в будущем экс-тренер красно-белых Владимир Слишкович вернется работать в Россию.

«Спартак» уже взял себе нового тренера, и тренерский штаб с руководством приняли подобное решение. Изначально был вопрос: останется он или нет. Может он захотел стать главным тренером в другой команде, так как ему понравилось быть главным в «Спартаке», и у него не было желания возвращаться на должность помощника.

Возможно, он решил начать сольную карьеру. Не знаю, позволяет ли ему сейчас лицензия получить должность главного тренера. Если нет, то, наверное, Владимир сейчас поедет к себе и отучится, и будет тренировать кого-то. А после он может и в Россию вернуться, уже зная внутренний чемпионат», – сказал Ещенко.