Ещенко отреагировал на уход Слишковича

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко не исключил, что в будущем экс-тренер красно-белых Владимир Слишкович вернется работать в Россию.
«Спартак» уже взял себе нового тренера, и тренерский штаб с руководством приняли подобное решение. Изначально был вопрос: останется он или нет. Может он захотел стать главным тренером в другой команде, так как ему понравилось быть главным в «Спартаке», и у него не было желания возвращаться на должность помощника.
Возможно, он решил начать сольную карьеру. Не знаю, позволяет ли ему сейчас лицензия получить должность главного тренера. Если нет, то, наверное, Владимир сейчас поедет к себе и отучится, и будет тренировать кого-то. А после он может и в Россию вернуться, уже зная внутренний чемпионат», – сказал Ещенко.
- 41-летний Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля. Незадолго до конца сезона он формально стал главным тренером команды.
- Под руководством боснийца красно-белые одержали 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение. По итогам сезона-2023/24 столичная команда заняла 5-е место в РПЛ.
- 16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером с нового сезона.