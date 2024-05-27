Реакция Слишковича на шестое подряд чемпионство «Зенита»

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о чемпионстве «Зенита».

– Была очень интересная развязка в РПЛ, интрига до последнего тура. Вас удивило итоговое чемпионство «Зенита»?

– Когда начался чемпионат, «Зенит» был претендентом на титул, так что тут ничего нового. Очень интересный сезон, до последнего тура решалось все и сверху, и снизу. Честно, думал, что «Динамо» успеет, но к сожалению, оно не успело сделать нужный результат.

«Зенит» заслуженно стал чемпионом. Может быть, они не показали в этом сезоне тот футбол, который они умеют показывать. Несколько игроков уехали – Малком, например, очень важный для них футболист. Несколько футболистов приехали, им нужно было время на адаптацию. Но если смотреть на весь сезон, то никто не может сказать, что «Зенит» не заслужил.