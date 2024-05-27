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    Реакция Слишковича на шестое подряд чемпионство «Зенита»

    Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался о чемпионстве «Зенита».

    – Была очень интересная развязка в РПЛ, интрига до последнего тура. Вас удивило итоговое чемпионство «Зенита»?

    – Когда начался чемпионат, «Зенит» был претендентом на титул, так что тут ничего нового. Очень интересный сезон, до последнего тура решалось все и сверху, и снизу. Честно, думал, что «Динамо» успеет, но к сожалению, оно не успело сделать нужный результат.

    «Зенит» заслуженно стал чемпионом. Может быть, они не показали в этом сезоне тот футбол, который они умеют показывать. Несколько игроков уехали – Малком, например, очень важный для них футболист. Несколько футболистов приехали, им нужно было время на адаптацию. Но если смотреть на весь сезон, то никто не может сказать, что «Зенит» не заслужил.

    • «Зенит» претендует на золотой дубль.
    • Для него нужно победить «Балтику» в суперфинале Фонбет Кубка России (2 июня).
    • «Спартак» летом возглавит Деян Станкович.

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    Источник: Metaratings

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    27.05.2024 20:11
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    TIMOTHY
    1716830016
    Молодец Слишкович! Респект ! Странно что не заболел тушинизмом секты
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    ...уефан
    1716831082
    ...Слишкович, ты давай поосторожнее, смотри, как ты бакланов возбудил своей дипломатичностью, они к такому не привыкли, прямо восторженная диарея у них случилась...
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    Клубничный
    1716833583
    Кто такой этот слишкович?
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