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    Орлов дал стратегическую рекомендацию «Зениту»

    Комментатор Геннадий Орлов дал совет «Зениту» на будущее.

    • У команды 6 чемпионств подряд.

    «Команду нужно обновлять. Ну вот чем помог Ахметов? Если бы оставили Сутормина, он был бы полезнее Ильзата. Алексей забивал с пенальти. Играл довольно жестко, у него харизма.

    Андрей Мостовой недорабатывает. Часто травмируется. Почему? Ему всего 26 лет. Не знаю... Мне кажется, он не всегда выкладывается на тренировках. Парень способный, но, увы, нестабильный. В игре может взорваться и тут же пропасть... Перестал прогрессировать. Каким он был свежим после перехода из «Сочи»! Сейчас уже должен делать разницу. А Андрей так и остался почему-то перспективным. Притормозил.

    Ване Сергееву нужен новый сдвиг. Он как-то чувствует себя неуютно. Наверное, надо больше играть. Но сейчас сложно вытеснить Кассьерру. Как быть? Сложный вопрос. Вратарская позиция тоже нуждается в усилении.

    Бразильцы пришлись ко двору. По большому счету, Артур вытащил «Зенит», забил важнейшие мячи. Педро сейчас вызвали в сборную его возраста. Нино – лучший центральный защитник команды. Эти приобретения – попадания в точку», – сказал Орлов.

    • В этом сезоне «Зенит» может оформить золотой дубль.
    • Для него 2 июня нужно победить «Балтику» в суперфинале Фонбет Кубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2024 17:54
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    Комментарии (13)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1716822804
    Орлов как всегда молодец
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    ...уефан
    1716823118
    ...прочитал, ни чего стратегического не нашёл...
    Ответить
    Цугундeр
    1716823159
    "Ещё и гречка ,мля , подорожала.." На минорной ноте закончил Геннадий Сергеевич.
    Ответить
    raritet
    1716828006
    Мое предположение , что бразильцы не такого класса чтобы начинать с листа играть в команде. Нужно время для натаскивания. И по Орлову получается что претензии в основном к россиянам. Выводы очевидны : больше бразильцев всяких разных. Семаку нужно оттачивать знание языка.
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    Suvorov71
    1716832011
    Активизировался Гена Флюгер, значит будет премия от ПРОМКВАСА
    Ответить
    NewLife
    1716834641
    Загубила помойка Сергеева.
    Ответить
    АлексМак
    1716837289
    ПРАВ во всём
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1716838360
    Еще забыл сказать Орлов, что хваленые питерские школы футбольные, в очередной раз никого не дали для основы.
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    FCSpartakM
    1716838872
    Ну так не удивительно, что сидя на скамейке у этих бревен еще больший регресс пойдет. Ну а из последних приобретений только Нино играет без косяков. Чемпионство все же принес не Артур, а руки Песьякова, чувак получает 3 мульта и стоит не копейку.А что за Педро я так и не понял за весну. Как сыграл 1 тайм хорошо в кубке, так и все. Авансы пораздавали, а теперь никто из этих эспердов не может сказать, сорри, мы поспешили в оценке.
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    Айболид
    1716842036
    И опять пучит к/б секту . И опять у них словесный понос .
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