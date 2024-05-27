Селюк призвал Сафонова не переходить в «ПСЖ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал готовящийся трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«С одной стороны, это большой плюс, но с другой стороны, можно взять Лунина. Человек много лет сидел на замене, а сейчас он играет из-за травмы Куртуа. Бельгиец уже поправился, поэтому наверняка будет играть в финале Лиги чемпионов. Как ни странно, Доннарумме и Сафонову по 25 лет, но у итальянца уже есть определeнная харизма и репутация в команде. Матвей – хороший вратарь, но было бы лучше пойти в средний клуб. Если бы он там поиграл сезон, то точно бы привлек внимание топ-клубов и играл бы в основе.

Для «Краснодара» переход Сафонов в «ПСЖ» – это престиж. Даже 20 миллионов – это хорошие деньги, но будет проблема уйти, так как не каждый средний европейский клуб сможет заплатить столько денег. К тому же, изучение языка является не самым легким делом.

Сможет ли Матвей конкурировать с Доннаруммой? Возможно, его берут, чтобы итальянец напрягся. Но даже если они будут одинаковыми по уровню, или даже Сафонов станет лучше, то играть наверняка будет Доннарумма. Он просто более медийный, все спонсоры завязаны на нeм», – сказал Селюк.