Слишкович оценил свою работу во главе «Спартака»

Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итог своему отрезку во главе команды.

Босниец возглавлял команду в апреле-мае.

При Слишковиче «Спартак» ни разу не проиграл в РПЛ.

Однако команда вылетела из Фонбет Кубка России от «Балтики» (0:1).

«Доволен ли я своим отрезком у руля «Спартака»? И да, и нет.

Почему нет? Считаю, что мы заслужили большего в Кубке России. Проиграли Калининграду – окей, не могу ничего сказать, «Балтика» заслужила. Но чуть-чуть остался осадок, жалко, мы заслужили больше. Думаю, мы были лучше и должны были выиграть. По чемпионату – неплохо было», – сказал Слишкович.