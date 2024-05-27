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    Слишкович оценил свою работу во главе «Спартака»

    Бывший и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итог своему отрезку во главе команды.

    • Босниец возглавлял команду в апреле-мае.
    • При Слишковиче «Спартак» ни разу не проиграл в РПЛ.
    • Однако команда вылетела из Фонбет Кубка России от «Балтики» (0:1).

    «Доволен ли я своим отрезком у руля «Спартака»? И да, и нет.

    Почему нет? Считаю, что мы заслужили большего в Кубке России. Проиграли Калининграду – окей, не могу ничего сказать, «Балтика» заслужила. Но чуть-чуть остался осадок, жалко, мы заслужили больше. Думаю, мы были лучше и должны были выиграть. По чемпионату – неплохо было», – сказал Слишкович.

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    Источник: Metaratings

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