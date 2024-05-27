Слишкович: «Не грустно, что я больше не главный тренер «Спартака»

Владимир Слишкович высказался о прекращении работы и.о. главного тренера «Спартака».

«Сейчас мне не грустно, что моe время главным тренером в «Спартаке» закончилось. Я знал, до какого числа я буду работать, поэтому ничего нового не случилось. Жизнь продолжается дальше, это всего лишь еe момент.

Я горжусь, что я был два месяца главным тренером «Спартака». Старался помочь команде достичь хорошего результата. Могло быть лучше, могло быть и хуже», – сказал Слишкович.