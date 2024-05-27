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    • Слишкович: «Не грустно, что я больше не главный тренер «Спартака»

    Слишкович: «Не грустно, что я больше не главный тренер «Спартака»

    Владимир Слишкович высказался о прекращении работы и.о. главного тренера «Спартака».

    «Сейчас мне не грустно, что моe время главным тренером в «Спартаке» закончилось. Я знал, до какого числа я буду работать, поэтому ничего нового не случилось. Жизнь продолжается дальше, это всего лишь еe момент.

    Я горжусь, что я был два месяца главным тренером «Спартака». Старался помочь команде достичь хорошего результата. Могло быть лучше, могло быть и хуже», – сказал Слишкович.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:15
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1716799988
    Из петушатника ушёл, теперь жопа не так сильно болит. :)))
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