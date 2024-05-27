Слишкович рассказал, как вел себя Джикия после потери места в основе «Спартака»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о покинувшем команду Георгии Джикии. Контракт защитника истек.

– Как проводили Джикию?

– Мы хорошо попрощались. Еще увидимся с Георгием. У нас хорошие отношения. Ничего плохого не могу сказать про него ни как про игрока, ни как про человека. Он всегда выполнял свою работу на поле. А когда не получал игрового времени, то молчал и работал. Джикия был капитаном, всегда пытался помочь.

– Правда ли, что у него не хватало физических данных, чтобы выходить даже в концовках матчей?

– Эти проблемы начались позже. Когда ты несколько месяцев не играешь в официальных встречах, то потом тяжело вернуться. Ему тридцать лет, он не старый, но тело ощущает этот возраст. С другой стороны, есть опыт, ты в каких-то моментах можешь потратить меньше сил, потому что прочитаешь все наперед. Жалко, что Георгий ушел. Он выигрывал со «Спартаком» трофеи, был капитаном, семь лет играл здесь. Бывает такое, когда игроку говорят: «До свидания». Но жизнь продолжается, Джикия будет играть в новой команде, и будет играть хорошо, у него есть навыки.