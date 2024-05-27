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    • Слишкович рассказал, как вел себя Джикия после потери места в основе «Спартака»

    Слишкович рассказал, как вел себя Джикия после потери места в основе «Спартака»

    Тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о покинувшем команду Георгии Джикии. Контракт защитника истек.

    – Как проводили Джикию?

    – Мы хорошо попрощались. Еще увидимся с Георгием. У нас хорошие отношения. Ничего плохого не могу сказать про него ни как про игрока, ни как про человека. Он всегда выполнял свою работу на поле. А когда не получал игрового времени, то молчал и работал. Джикия был капитаном, всегда пытался помочь.

    – Правда ли, что у него не хватало физических данных, чтобы выходить даже в концовках матчей?

    – Эти проблемы начались позже. Когда ты несколько месяцев не играешь в официальных встречах, то потом тяжело вернуться. Ему тридцать лет, он не старый, но тело ощущает этот возраст. С другой стороны, есть опыт, ты в каких-то моментах можешь потратить меньше сил, потому что прочитаешь все наперед. Жалко, что Георгий ушел. Он выигрывал со «Спартаком» трофеи, был капитаном, семь лет играл здесь. Бывает такое, когда игроку говорят: «До свидания». Но жизнь продолжается, Джикия будет играть в новой команде, и будет играть хорошо, у него есть навыки.

    • Джикия провел в «Спартаке» 7 лет.
    • С командой он брал чемпионство.
    • Агент Георгия ищет ему новый клуб.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1716794222
    мягко сказал красиво
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