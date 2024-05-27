Медведев: «Зенит» хочет встретить 100 лет лучше, чем «Спартак» и «Динамо»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем 100-летии клуба.

– Надо ли извлечь уроки из этого сезона в следующем, кода «Зенит» будет отмечать 100‑летие?

– Семь поражений в сезоне – такого давно, конечно, не было. Причем много на своем поле. Значит, следующий сезон будет точно лучше. Хотим, чтобы мы встретили юбилей лучше, чем «Спартак» и «Динамо».