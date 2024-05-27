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    • Медведев: «Зенит» хочет встретить 100 лет лучше, чем «Спартак» и «Динамо»

    Медведев: «Зенит» хочет встретить 100 лет лучше, чем «Спартак» и «Динамо»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем 100-летии клуба.

    – Надо ли извлечь уроки из этого сезона в следующем, кода «Зенит» будет отмечать 100‑летие?

    – Семь поражений в сезоне – такого давно, конечно, не было. Причем много на своем поле. Значит, следующий сезон будет точно лучше. Хотим, чтобы мы встретили юбилей лучше, чем «Спартак» и «Динамо».

    • «Зениту» исполнится 100 лет в 2025 году.
    • Команда выиграла 6 последних сезонов РПЛ.
    • В этом сезоне может случиться золотой дубль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    DVOK68
    1716802593
    Спартак столеточку встретил победой в кубке страны.Не чемпионство,но тоже титул,который в памяти болел и в клубной истории.
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