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    Слишкович: «Не считаю Петербург футбольным городом»

    Тренер «Спартака» Владимир Слишкович оценил «футбольность» городов России.

    «Конечно, Москва – это футбольный город. Воронеж – футбольный город, больше, чем Питер. Вы знаете, что это так. Посмотрите, сколько народу в Воронеже: у них есть «Факел», который они любят и за который болеют. Я не считаю Питер футбольным городом.

    Например, во Франции Сент-Этьен, Марсель – это футбольные города, Париж – не футбольный город. Окей, есть «ПСЖ», сильная команда, у них много денег, но это не футбольный город», – сказал босниец.

    • «Зенит» – чемпион России последних 6 сезонов.
    • Команда в этом сезоне может оформить золотой дубль.
    • В Москве не было чемпионств с 2018 года.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (2)
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    ilichkadr
    1716790687
    Вова, тебя Москва окончательно развратила. Валил бы ты домой, поскольку тебя даже Воронеж – футбольный город не пригласит.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1716790692
    А я не считаю срамтак футбольным клубом. Секта епт! Гыгыгы
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