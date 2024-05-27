Слишкович: «Не считаю Петербург футбольным городом»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович оценил «футбольность» городов России.

«Конечно, Москва – это футбольный город. Воронеж – футбольный город, больше, чем Питер. Вы знаете, что это так. Посмотрите, сколько народу в Воронеже: у них есть «Факел», который они любят и за который болеют. Я не считаю Питер футбольным городом.

Например, во Франции Сент-Этьен, Марсель – это футбольные города, Париж – не футбольный город. Окей, есть «ПСЖ», сильная команда, у них много денег, но это не футбольный город», – сказал босниец.