Слишкович: «Не считаю Петербург футбольным городом»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович оценил «футбольность» городов России.
«Конечно, Москва – это футбольный город. Воронеж – футбольный город, больше, чем Питер. Вы знаете, что это так. Посмотрите, сколько народу в Воронеже: у них есть «Факел», который они любят и за который болеют. Я не считаю Питер футбольным городом.
Например, во Франции Сент-Этьен, Марсель – это футбольные города, Париж – не футбольный город. Окей, есть «ПСЖ», сильная команда, у них много денег, но это не футбольный город», – сказал босниец.
- «Зенит» – чемпион России последних 6 сезонов.
- Команда в этом сезоне может оформить золотой дубль.
- В Москве не было чемпионств с 2018 года.