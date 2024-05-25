«Краснодар» обратился к фанатам на фоне штормового предупреждения

Пресс-служба «Краснодара» обратилась к болельщикам перед матчем 30-го тура РПЛ против «Динамо». В городе штормовое предупреждение.
«Друзья, погода сегодня очень непредсказуемая, что может сказаться на и без того непростой дорожной обстановке.
Поэтому рекомендуем вам приехать на стадион заблаговременно, чтобы избежать пробок на дорогах и очереди при входе на арену», – написали краснодарцы.
- Игра начнется в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Обе команды претендуют на чемпионство.