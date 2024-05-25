Мор дал совет «Динамо» перед матчем с «Краснодаром»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо».
«Считаю, что «Краснодар» может сыграть более спокойно и раскрепощeнно. Посмотрим, как проявит себя Личка. Я думаю, что он морально устойчив.
Самое главное, чтобы он не стал экспериментировать, выдумывать, отходить от своей игры. Например, выйти и играть на 0:0. Вот это может динамовцев сгубить», – сказал Мор.
- Игра начнется в 16:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Обе команды претендуют на чемпионство.