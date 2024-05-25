Мор дал совет «Динамо» перед матчем с «Краснодаром»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» – «Динамо».

«Считаю, что «Краснодар» может сыграть более спокойно и раскрепощeнно. Посмотрим, как проявит себя Личка. Я думаю, что он морально устойчив.

Самое главное, чтобы он не стал экспериментировать, выдумывать, отходить от своей игры. Например, выйти и играть на 0:0. Вот это может динамовцев сгубить», – сказал Мор.