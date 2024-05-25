Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • «Зенит» пообещал фанатам выиграть трофей в следующем сезоне

    «Зенит» пообещал фанатам выиграть трофей в следующем сезоне

    «Зениту» сегодня исполняется 99 лет. Пресс-служба обратилась к болельщикам.

    «25 мая петербургский футбольный клуб отмечает день рождения.

    В последние годы мы привыкли встречать этот праздник уже в статусе сильнейшей команды страны, ведь в пяти сезонах подряд сине-бело-голубые исправно приходили к финишу чемпионата первыми. На этот раз судьба золотых медалей решится именно сегодня, 25 мая, и мы верим, что вечером «Зенит» и Петербург отпразднуют шестое чемпионство кряду. Лучшего подарка на день рождения клуба нельзя и желать!

    На пороге столетия нам хотелось бы оглянуться и вспомнить главные достижения петербуржцев за 99 прошедших лет. В абсолютных величинах это 27 национальных и международных трофеев: 10 титулов чемпионов страны, 5 национальных Кубков и 9 Суперкубков, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Мы никогда не устанем повторять, что «Зенит» – единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства.

    Прибавьте к этому регулярное присутствие зенитовцев в национальных командах своих стран. Например, футболисты сине-бело-голубых сыграли важную роль в главных футбольных успехах России в ее новейшей истории: шестеро представителей петербургского клуба были в заявке нашей сборной на бронзовом Евро-2008 и столько же – на домашнем ЧМ-2018, где российская команда дошла до четвертьфинала. Летом 2021-го Вильмар Барриос привел сборную Колумбии к бронзовым медалям Кубка Америки, а гол Малкома в финале Игр в Токио в том же году помог сборной Бразилии завоевать второе олимпийское золото в ее истории.

    Все это – лишнее доказательство того, что за 99 лет в истории «Зенита» написано много славных страниц, память о которых передается из поколения в поколение. И прямо сейчас мы обещаем всем, кому небезразличен петербургский клуб, что в следующем году, который станет годом 100-летия, продолжим писать эту историю и непременно золотыми буквами. Верьте в нас и будьте с нами!

    С праздником!» – написал «Зенит».

    • Петербуржцы сегодня могут оформить 6-е чемпионство подряд.
    • Всего у «Зенита» 10 чемпионств.
    • В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА.

    Новости по теме
    Аленичев: «Краснодар» наверняка приготовил поощрение «Ростову» 2
    «Зенит» – «Ростов»: прогноз на матч 30 тура РПЛ, 25 мая
    Радченко ответил, кто выиграет сезон РПЛ 4
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Номэд
    1716621395
    Сегодня праздник у бо.мжей. СпиртЦмент нажрется бичпакетов, запьет боярышником и будет валяться обоссаный возле помойных урн. Романтика
    Ответить
    andr45
    1716622348
    Уверен, что руководство РФС, ЭСК, КДК, Комитет по этике и прочие футбольные и не футбольные структуры, а также передовая газовая обчественность и прогрессивное сообщество полностью поддержат желание простых пи..ерских парней из фавел славного города и окажут максимально поспособствуют реализации этой грандиознейшей задачи. *********** CЧИТАТЬ 2025 ГОД - ГОДОМ СТОЛЕТИЯ Clube de futebol «ZENITE» *************
    Ответить
    Алексей З
    1716622569
    Ну как ? 99 лет клубу, о котором до 2000х мало кто слышал. 1944 - Кубок (подарок блокадникам) 1984 - Чемпион СССР (как Заря и Лестер ) Не до и не после, на просторах необъятной Родины, о Зените ничто не напоминало. С приходом к власти в стране уроженцев города на Неве, пошли и результаты , трофеи. 100 красивая цифра, но где вы были первые 70 лет , хз.
    Ответить
    Cleaner
    1716624630
    Спартак КАЖДЫЙ ГОД обещает своим фанатам выиграть трофей. И ведь не обманывает! Все ЗИМНИЕ Кубки достаются Спартаку. РЖУ я ни могу!!!...)))
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+