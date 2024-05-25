В субботу, 25 мая, в 30-м туре РПЛ встречаются «Крылья Советов» и «Пари НН». Игра состоится в Самаре, начало – в 16:30 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина набрала 40 очков и занимает 9-е место. «Крылья Советов» добыли 11 побед, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 45:43.

«Пари НН» набрал 29 очков и находятся на 14-м месте. Подопечные Саши Илича добыли 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 28:50.

Отставание от 12-го места – 1 очко, отрыв от зоны вылета – 3 балла.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Пари НН»

В случае ничьей «Пари НН» точно не вылетит напрямую, а победа может позволить обойтись без стыковых матчей. У «Крыльев» турнирной мотивации нет. Прогноз – Х2 с коэффициентом 1.83.