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    • «Крылья Советов» – «Пари НН»: прогноз на матч 30 тура РПЛ, 25 мая

    «Крылья Советов» – «Пари НН»: прогноз на матч 30 тура РПЛ, 25 мая

    В субботу, 25 мая, в 30-м туре РПЛ встречаются «Крылья Советов» и «Пари НН». Игра состоится в Самаре, начало – в 16:30 (мск).

    «Крылья Советов»

    Команда Игоря Осинькина набрала 40 очков и занимает 9-е место. «Крылья Советов» добыли 11 побед, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 45:43.

    «Пари НН»

    «Пари НН» набрал 29 очков и находятся на 14-м месте. Подопечные Саши Илича добыли 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений, разница мячей – 28:50.

    Отставание от 12-го места – 1 очко, отрыв от зоны вылета – 3 балла.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

    • 08.10.23 «Пари НН» – «Крылья Советов» – 2:0;
    • 23.04.23 «Пари НН» – «Крылья Советов» – 2:1;
    • 30.10.22 «Крылья Советов» – «Пари НН» – 2:1;
    • 28.11.21 «Пари НН» – «Крылья Советов» – 0:0;
    • 17.10.21 «Крылья Советов» – «Пари НН» – 2:0.

    Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Пари НН»

    В случае ничьей «Пари НН» точно не вылетит напрямую, а победа может позволить обойтись без стыковых матчей. У «Крыльев» турнирной мотивации нет. Прогноз – Х2 с коэффициентом 1.83.

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    «Крылья Советов» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

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