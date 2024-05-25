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    • Обращение Хави к фанатам перед последним матчем во главе «Барселоны»

    Обращение Хави к фанатам перед последним матчем во главе «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Хави обратился к болельщикам перед матчем 38-го тура Примеры против «Севильи».

    • Это будет последний матч Хави во главе каталонцев.

    «Дорогие болельщики!

    Это будет мой последний матч на скамейке «Барселоны». Трудно покинуть клуб своей жизни, но я горд этими двумя с половиной годами. Благодарю вас за поддержку.

    После игры с «Севильей» я буду таким же, как вы, – еще одним болельщиком. Хочу для «Барселоны» только лучшего.

    Большое всем спасибо. «Барселона» дорога моему сердцу», – сказал Хави.

    • Хави работал в каталонском клубе с 2021 года.
    • Под его руководством «Барселона» стала чемпионом Испании в сезоне-2022/23 и выиграла Суперкубок страны.

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    Источник: Marca

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    Комментарии (1)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1716585462
    Мы тебя будем помнить, как лучшая связка Хави-Иньеста
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