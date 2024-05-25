Обращение Хави к фанатам перед последним матчем во главе «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави обратился к болельщикам перед матчем 38-го тура Примеры против «Севильи».
- Это будет последний матч Хави во главе каталонцев.
«Дорогие болельщики!
Это будет мой последний матч на скамейке «Барселоны». Трудно покинуть клуб своей жизни, но я горд этими двумя с половиной годами. Благодарю вас за поддержку.
После игры с «Севильей» я буду таким же, как вы, – еще одним болельщиком. Хочу для «Барселоны» только лучшего.
Большое всем спасибо. «Барселона» дорога моему сердцу», – сказал Хави.
- Хави работал в каталонском клубе с 2021 года.
- Под его руководством «Барселона» стала чемпионом Испании в сезоне-2022/23 и выиграла Суперкубок страны.