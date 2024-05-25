Обращение Хави к фанатам перед последним матчем во главе «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави обратился к болельщикам перед матчем 38-го тура Примеры против «Севильи».

Это будет последний матч Хави во главе каталонцев.

«Дорогие болельщики!

Это будет мой последний матч на скамейке «Барселоны». Трудно покинуть клуб своей жизни, но я горд этими двумя с половиной годами. Благодарю вас за поддержку.

После игры с «Севильей» я буду таким же, как вы, – еще одним болельщиком. Хочу для «Барселоны» только лучшего.

Большое всем спасибо. «Барселона» дорога моему сердцу», – сказал Хави.