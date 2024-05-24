Агент прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о готовящемся трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Краснодар».
«У него будет серьезный конкурент в лице Джанлуиджи Доннаруммы. Думаю, Сафонов соответствует уровню «ПСЖ». В Европе любят молодых и габаритных вратарей», – сказал Алексей Сафонов.
- Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
- В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.
- Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».