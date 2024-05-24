Агент прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о готовящемся трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Краснодар».

«У него будет серьезный конкурент в лице Джанлуиджи Доннаруммы. Думаю, Сафонов соответствует уровню «ПСЖ». В Европе любят молодых и габаритных вратарей», – сказал Алексей Сафонов.