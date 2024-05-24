Мор прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о скором переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Если это правда, конечно, надо идти. Во‑первых, ты будешь играть так или иначе. Во‑вторых, ты будешь тренироваться со звeздами. Нахождение в этой команде – это бонус. Но что‑то мне не верится. Дай бог, я очень сильно желаю, чтобы это всe оказалось правдой и Матвей перешeл в «ПСЖ», – сказал Мор.
- Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
- В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.
- Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».