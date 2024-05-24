Мор прокомментировал скорый трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о скором переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Если это правда, конечно, надо идти. Во‑первых, ты будешь играть так или иначе. Во‑вторых, ты будешь тренироваться со звeздами. Нахождение в этой команде – это бонус. Но что‑то мне не верится. Дай бог, я очень сильно желаю, чтобы это всe оказалось правдой и Матвей перешeл в «ПСЖ», – сказал Мор.