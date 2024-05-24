Суд исключил обвинения во взяточничестве в «деле Негрейры»

Апелляционный суд Барселоны отменил решение судьи о привлечении к ответственности каталонского клуба, его бывших руководителей Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и действующего президента Жоана Лапорты по делу о выплатах экс-вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
В официальном постановлении, суд согласился с Антикоррупционной прокуратурой и доводами стороны защиты, аннулировав обвинение во взяточничестве.
Ранее Антикоррупционная прокуратура возражала против расследования взяточничества в отношении «Барселоны» за выплаты Негрейре, заключив, что тот не имел статуса государственного служащего, который требуется для такого рода преступлений.
После решения Апелляционного суда «Барселона» выпустила заявление, в котором выразила удовлетворение решением и надежду на то, что в дальнейших судебных шагах будет доказана невиновность клуба.
- Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 миллиона евро от «Барселоны» в период с 2001 по 2018 годы.
- Также во взяточничестве обвинили клуб, сына Негрейры, бывших президентов Бартомеу и Роселя и действующего президента Лапорту.