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    • Суд исключил обвинения во взяточничестве в «деле Негрейры»

    Суд исключил обвинения во взяточничестве в «деле Негрейры»

    Апелляционный суд Барселоны отменил решение судьи о привлечении к ответственности каталонского клуба, его бывших руководителей Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и действующего президента Жоана Лапорты по делу о выплатах экс-вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

    В официальном постановлении, суд согласился с Антикоррупционной прокуратурой и доводами стороны защиты, аннулировав обвинение во взяточничестве.

    Ранее Антикоррупционная прокуратура возражала против расследования взяточничества в отношении «Барселоны» за выплаты Негрейре, заключив, что тот не имел статуса государственного служащего, который требуется для такого рода преступлений.

    После решения Апелляционного суда «Барселона» выпустила заявление, в котором выразила удовлетворение решением и надежду на то, что в дальнейших судебных шагах будет доказана невиновность клуба.

    • Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 миллиона евро от «Барселоны» в период с 2001 по 2018 годы.
    • Также во взяточничестве обвинили клуб, сына Негрейры, бывших президентов Бартомеу и Роселя и действующего президента Лапорту.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 15:12
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