Суд исключил обвинения во взяточничестве в «деле Негрейры»

Апелляционный суд Барселоны отменил решение судьи о привлечении к ответственности каталонского клуба, его бывших руководителей Жозепа Бартомеу, Сандро Роселя и действующего президента Жоана Лапорты по делу о выплатах экс-вице-президенту Технического комитета арбитров (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

В официальном постановлении, суд согласился с Антикоррупционной прокуратурой и доводами стороны защиты, аннулировав обвинение во взяточничестве.

Ранее Антикоррупционная прокуратура возражала против расследования взяточничества в отношении «Барселоны» за выплаты Негрейре, заключив, что тот не имел статуса государственного служащего, который требуется для такого рода преступлений.

После решения Апелляционного суда «Барселона» выпустила заявление, в котором выразила удовлетворение решением и надежду на то, что в дальнейших судебных шагах будет доказана невиновность клуба.