Жирков сменил медиаклуб

Медиаклуб FC Bus объявил о переходе 40-летнего защитника Юрия Жиркова.

В соцсети был опубликован ролик, в котором экс-футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита» и сборной России и игрок FC Bus Артем Польшаков молча смотрят в камеру на протяжении 26 секунд.