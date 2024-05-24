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    Жирков сменил медиаклуб

    Медиаклуб FC Bus объявил о переходе 40-летнего защитника Юрия Жиркова.

    В соцсети был опубликован ролик, в котором экс-футболист ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенита» и сборной России и игрок FC Bus Артем Польшаков молча смотрят в камеру на протяжении 26 секунд.

    • Жирков в апреле играл за медиаклуб «БАМOVETS» в стыковом матче за выход в основную стадию Медиалиги, но его команда уступила «Тандему» и не попала в групповой раунд.
    • FC Bus – медиафутбольная команда, президентом и игроком которой является бывший хавбек «Динамо» и «Локомотива» Алан Гатагов.

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    Источник: телеграм-канал FC BUS | ФК Бас

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