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    В ЦСКА назвали сроки возвращения Торопа

    Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что вратарь Владислав Тороп полностью восстановится после травмы и сможет выйти на поле примерно через три месяца.

    «Ситуация была непростая. Операция была выполнена строго в том объеме, в котором и планировалась. Все укрепили. В том числе с использованием металлоконструкций. Оперировал великолепный хирург, все прошло хорошо.

    22 мая выписали [из больницы], 24-го будет на тренировке. Пока не тренироваться, пока он просто придет в гости. По большому счету реабилитация уже началась. Думаю, что в течение трех–трех с половиной месяцев мы вправе ожидать Владислава на поле», – сказал Безуглов.

    • 20‑летний голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.
    • Тороп получил множественные переломы костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга 15 мая при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти 4:5).

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    Источник: «Матч ТВ»

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