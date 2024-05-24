В ЦСКА назвали сроки возвращения Торопа

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что вратарь Владислав Тороп полностью восстановится после травмы и сможет выйти на поле примерно через три месяца.

«Ситуация была непростая. Операция была выполнена строго в том объеме, в котором и планировалась. Все укрепили. В том числе с использованием металлоконструкций. Оперировал великолепный хирург, все прошло хорошо.

22 мая выписали [из больницы], 24-го будет на тренировке. Пока не тренироваться, пока он просто придет в гости. По большому счету реабилитация уже началась. Думаю, что в течение трех–трех с половиной месяцев мы вправе ожидать Владислава на поле», – сказал Безуглов.