В ЦСКА назвали сроки возвращения Торопа

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что вратарь Владислав Тороп полностью восстановится после травмы и сможет выйти на поле примерно через три месяца.
«Ситуация была непростая. Операция была выполнена строго в том объеме, в котором и планировалась. Все укрепили. В том числе с использованием металлоконструкций. Оперировал великолепный хирург, все прошло хорошо.
22 мая выписали [из больницы], 24-го будет на тренировке. Пока не тренироваться, пока он просто придет в гости. По большому счету реабилитация уже началась. Думаю, что в течение трех–трех с половиной месяцев мы вправе ожидать Владислава на поле», – сказал Безуглов.
- 20‑летний голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.
- Тороп получил множественные переломы костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга 15 мая при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти 4:5).