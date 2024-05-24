Бывший тренер «Зенита» сказал, что отпугивает многих игроков от перехода в команду

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал игру петербургской команды в нападении.

– В последних матчах «Зенит» вновь пытается играть с двумя нападающим. Есть ли перспектива у такой схемы?

– Она не простая, ее надо наигрывать. Ведь существуют разные варианты перемещения нападающих. И потом они должны чувствовать друг друга, взаимодействовать во время открываний. Словом, это сложный механизм. Не уверен, что сейчас в «Зените» он работает. Просто в матче с «Ахматом» все влетело у Кассьерры.

– Да, что могло, то и залетело.

– Лишь в одном моменте мог забивать Сергеев, но у него отскочил мяч, а партнер добил. Возможно, для сыгранности им требуется время, а может нужна другая пара нападающих.

– Можно вспомнить удачное взаимодействие Азмуна и Дзюбы в «Зените»?

– Да, это была прекрасная пара нападающих, почти идеальное взаимодействие. Дзюба располагался глубже, выигрывал верховые мячи, сбрасывал в зону, куда Азмун со своей скоростью врывался... Но, вероятно, у Семака идет творческий процесс. Тренер пытается формировать атаку при разных вариантах. Мне бы хотелось, чтобы российские игроки начали в «Зените» появляться.

– Лучшего российского нападающего Тюкавина «Зенит» не смог уговорить на переезд в Петербург.

– Вопросы, связанные с переходом в «Зенит», очень сложные. Если у человека глаза не заклеены долларами, и он хочет играть, то многих переход в питерский клуб отпугивает. Из-за огромной конкуренции. Она не всегда идет на пользу. В московском «Динамо» Тюкавин чувствует себя вольготно. Понимает, что ему всегда доверяют. Получит ли он такой режим в «Зените» – сложно сказать. Выпустят в одном-двух матчах, не забьет и может сесть.

– Запросто.

– Полагаю, что для многих игроков, таких как Тюкавин, вариант уехать заграницу – более интересный, чем переход в «Зенит». И потом не стоит забывать, что у «Динамо» свои серьезные задачи, москвичи не клуб-донор, которому нужно только заработать на трансферах. «Бело-голубые» не захотят просто так отдавать своего лидера.