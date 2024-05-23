Прогноз Кушанашвили на чемпиона РПЛ

Журналист Отар Кушанашвили дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ.

«Матч «Краснодар» – «Динамо». Я колебался, равно как и любой, кто любит футбол и странной любовью любит наши внутренние дела. Колебался, когда думал о «золотом матче», который будет в Краснодаре. И все-таки я пришел к такому умозаключению – вы можете его разделять, а можете не разделять, воля ваша – но мне кажется, что «Краснодар» выиграет. Именно потому, что это последний матч сезона. Он выиграет у «Динамо», которое на волоске от чемпионства.

И, конечно, болельщики «Динамо» имеют полное моральное право предать меня анафеме. «Краснодар» побеждает, и тогда мы имеем дело с тем же чемпионом, от которого тошнит не только футболиста Руслана Безрукова», – сказал Кушанашвили, имея в виду «Зенит».