Легенда «Динамо» «пробьет» выезд в Краснодар на фанатском автобусе

Болельщики «Динамо» постепенно отправляются в Краснодар на матч 30-го тура РПЛ. Часть фанатов едут на автобусах.

В одном из автобусов с болельщиками поедет бывший вратарь команды Андрей Сметанин.

«На моей памяти мы никогда еще не были так близки к золотым медалям чемпионата России. Пропустить такой матч – я потом себе не прощу! Всех болельщиков так же призываю поддержать команду на этом важном выезде!» – прокомментировал свой выезд Сметанин.