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    • Легенда «Динамо» «пробьет» выезд в Краснодар на фанатском автобусе

    Легенда «Динамо» «пробьет» выезд в Краснодар на фанатском автобусе

    Болельщики «Динамо» постепенно отправляются в Краснодар на матч 30-го тура РПЛ. Часть фанатов едут на автобусах.

    В одном из автобусов с болельщиками поедет бывший вратарь команды Андрей Сметанин.

    «На моей памяти мы никогда еще не были так близки к золотым медалям чемпионата России. Пропустить такой матч – я потом себе не прощу! Всех болельщиков так же призываю поддержать команду на этом важном выезде!» – прокомментировал свой выезд Сметанин.

    • «Динамо» станет чемпионом, если не уступит «Краснодару».
    • Матч начнется в 16:30 мск 25 мая.
    • «Динамо» не брало чемпионат с 1976 года.

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    Источник: телеграм-канал Александра Шпрыгина

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