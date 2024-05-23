Легенда «Динамо» «пробьет» выезд в Краснодар на фанатском автобусе

Болельщики «Динамо» постепенно отправляются в Краснодар на матч 30-го тура РПЛ. Часть фанатов едут на автобусах.
В одном из автобусов с болельщиками поедет бывший вратарь команды Андрей Сметанин.
«На моей памяти мы никогда еще не были так близки к золотым медалям чемпионата России. Пропустить такой матч – я потом себе не прощу! Всех болельщиков так же призываю поддержать команду на этом важном выезде!» – прокомментировал свой выезд Сметанин.
- «Динамо» станет чемпионом, если не уступит «Краснодару».
- Матч начнется в 16:30 мск 25 мая.
- «Динамо» не брало чемпионат с 1976 года.