Стало известно, кто из «ПСЖ» договорился о трансфере Сафонова

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился информацией насчет скорого трансфера вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Об этой теме мне известно уже месяц. Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш прилетал 11 мая в Москву, когда «Краснодар» играл со «Спартаком» (0:1). Португалец общался с Матвеем и руководством «Краснодара». Все обсудили.

Вероятность 95 процентов, что трансфер состоится. Очень тяжело было держать этот инсайд в себе», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».