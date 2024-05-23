Стало известно, кто из «ПСЖ» договорился о трансфере Сафонова

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился информацией насчет скорого трансфера вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Об этой теме мне известно уже месяц. Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш прилетал 11 мая в Москву, когда «Краснодар» играл со «Спартаком» (0:1). Португалец общался с Матвеем и руководством «Краснодара». Все обсудили.
Вероятность 95 процентов, что трансфер состоится. Очень тяжело было держать этот инсайд в себе», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
- В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.
- Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».