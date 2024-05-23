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    • Стало известно, кто из «ПСЖ» договорился о трансфере Сафонова

    Стало известно, кто из «ПСЖ» договорился о трансфере Сафонова

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился информацией насчет скорого трансфера вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Об этой теме мне известно уже месяц. Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш прилетал 11 мая в Москву, когда «Краснодар» играл со «Спартаком» (0:1). Португалец общался с Матвеем и руководством «Краснодара». Все обсудили.

    Вероятность 95 процентов, что трансфер состоится. Очень тяжело было держать этот инсайд в себе», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
    • В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.
    • Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:48
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1716490351
    ...расскажи нам про Рахимова)...
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    Александр.Т.
    1716491927
    Месяц? Даже двух недель не прошло от прилета советника
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    1716492534
    Это не тот же, который договаривался о трансферах Головина в Ювентус, Захаряна в Челси, Сперцяна в ПСВ и Тюкавина в Атлетико?
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    BRO_football
    1716494092
    Ну бред же! Чего все так перевозбудились? Источник не внушает доверия. Это какой-то сайт с прогнозами и букмекерскими конторами! Понятное дело, что они таким образом рекламу себе делают!
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