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    Агент Джикии рассказал о ситуации с поиском нового клуба

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, что ведутся поиски нового клуба для игрока.

    «Подумаем, куда нам спешить. Есть определенные вещи, предложения, мы их анализируем. Парень принимает решения. Впереди отпуск, заявочная кампания до конца лета. Никакой спешки», – сказал Шпинев.

    • Ранее «Спартак» объявил об уходе Джикии по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
    • В этом сезоне защитник провел 12 матчей за красно-белых.
    • Подписать Джикию готовы «Химки» и махачкалинское «Динамо».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:33
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    val69
    1716476473
    С таким агентом надо не просто спешить, бежать сломя голову туда, где пока берут...
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    The only one
    1716479184
    Агент:"Куда спешить? Всё равно никто не берёт по моим ценам..."
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    alefreddy
    1716479414
    Глушаков тоже не спешил и где он сейчас
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    ...уефан
    1716479871
    ...дело - ясное, что дело - дохлое...
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