Агент Джикии рассказал о ситуации с поиском нового клуба

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, что ведутся поиски нового клуба для игрока.

«Подумаем, куда нам спешить. Есть определенные вещи, предложения, мы их анализируем. Парень принимает решения. Впереди отпуск, заявочная кампания до конца лета. Никакой спешки», – сказал Шпинев.