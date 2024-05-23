Рекомендация Канчельскиса Сафонову перед трансфером в «ПСЖ»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о скором переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонову сейчас надо быстрее собирать вещи и ехать в «ПСЖ». Если парижане правда хотят Матвея, значит, они видят возможность для его конкуренции. Например, в «Реале» играет Андрей Лунин. Почему тогда Сафонов не может играть во Франции?

К тому же «ПСЖ» участвует в большем количестве турниров, чем «Краснодар», так что игровая практика у Матвея будет. Какие тут могут быть раздумья? Такой шанс даeтся раз в жизни. Если перейдeт, то всe будет зависеть от него, поэтому желаю ему удачи», – сказал Сафонов.