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    Малафеев дал совет Сафонову перед трансфером в «ПСЖ»

    Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о скором переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    «Вопрос, стоит ли ему уезжать, если он будет сидеть под Доннаруммой? Или это такой шанс, который может быть раз в жизни?

    Конечно, информация об интересе «ПСЖ» к Матвею – это очень серьeзно. Парижский клуб – один из грандов европейского футбола, и подобное внимание говорит о многом. Сафонов голкипер высокого уровня, он один из лучших вратарей России, и его прогресс не остаeтся незамеченным.

    Сложно давать советы в такой ситуации. С одной стороны, «ПСЖ» – это другой уровень, другой мир. Даже тренировки с такими мастерами пойдут на пользу. Но, с другой стороны, Матвею 25 лет, в этом возрасте очень важно играть. Длительное сидение на скамейке запасных может негативно сказаться на его развитии. Но, если честно, я не считаю Доннарумму непроходимым, такой переход может замотивировать Матвея, что он составит отличную конкуренцию основному голкиперу «ПСЖ».

    Безусловно, предложение от «ПСЖ» не поступает каждый день. Это большая честь и возможность сделать качественный скачок в карьере. Матвею нужно очень хорошо подумать, взвесить все «за» и «против», обсудить ситуацию со своим агентом, семьeй, с руководством «Краснодара». И, конечно, важно прислушаться к себе, к своей интуиции. В конечном счeте это его карьера и его решение», – сказал Малафеев.

    • Предполагается, что сделка по переходу Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
    • В текущем сезоне 25‑летний вратарь сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.
    • Сафонов всю карьеру проводит в «Краснодаре».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии (4)
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    bset
    1716475405
    Надо уезжать. Пару сезонов повыбивает себе время в побочных или ничего не решающих турнирах. Через сезон-два Доннарумма захочет себе триллион в месяц ЗП, его выкинут, и сделают ставку на Сафонова.
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    The only one
    1716476920
    Ехать надо без сомнений.Вот Шунин упустил свой шанс, просидел в Динамо.И что?
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    subbotaspartak
    1716477595
    Сафон очень нуждается в ваших советах...
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