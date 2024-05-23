Малафеев дал совет Сафонову перед трансфером в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о скором переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Вопрос, стоит ли ему уезжать, если он будет сидеть под Доннаруммой? Или это такой шанс, который может быть раз в жизни?

Конечно, информация об интересе «ПСЖ» к Матвею – это очень серьeзно. Парижский клуб – один из грандов европейского футбола, и подобное внимание говорит о многом. Сафонов голкипер высокого уровня, он один из лучших вратарей России, и его прогресс не остаeтся незамеченным.

Сложно давать советы в такой ситуации. С одной стороны, «ПСЖ» – это другой уровень, другой мир. Даже тренировки с такими мастерами пойдут на пользу. Но, с другой стороны, Матвею 25 лет, в этом возрасте очень важно играть. Длительное сидение на скамейке запасных может негативно сказаться на его развитии. Но, если честно, я не считаю Доннарумму непроходимым, такой переход может замотивировать Матвея, что он составит отличную конкуренцию основному голкиперу «ПСЖ».

Безусловно, предложение от «ПСЖ» не поступает каждый день. Это большая честь и возможность сделать качественный скачок в карьере. Матвею нужно очень хорошо подумать, взвесить все «за» и «против», обсудить ситуацию со своим агентом, семьeй, с руководством «Краснодара». И, конечно, важно прислушаться к себе, к своей интуиции. В конечном счeте это его карьера и его решение», – сказал Малафеев.