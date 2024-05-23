Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Юрист бывшей жены Сафонова высказался о последствиях перехода игрока в «ПСЖ»

    Юрист бывшей жены Сафонова высказался о последствиях перехода игрока в «ПСЖ»

    Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал возможный переход голкипера в «ПСЖ».

    «Мы рады, что карьера Матвея развивается, и его переход в «ПСЖ», безусловно, стал бы для нас позитивной новостью, так как спортивный век очень короткий и нам бы хотелось, чтобы Матвей достиг максимума в спорте.

    Мы действуем исключительно в интересах ребенка и полагаем, что спортивные успехи Матвея будут способствовать гармоничному развитию девочки: Майя должна знать своего отца как успешного и состоявшегося в жизни человека, а не только как спортсмена.

    Однако судебные споры у нас продолжаются. Матвей до сих пор требует через суд передать ему на воспитание ребенка, не исполняет решение суда об оплате алиментов на ее содержание (задолженность по алиментам в настоящее время уже более двух лет, с января 2022 года).

    Его возможный переход в «ПСЖ» неизбежно вызывает у нас много вопросов. К примеру, как Матвей видит воспитание дочери во Франции при его плотном спортивном графике? На наш взгляд, это абсурд: отобрать ребенка у матери и увезти ее в чужую страну... Мы этого не допустим и желаем Матвею дальнейшего успеха на футбольном поле», – сказал Шилов.

    • Бывшая супруга вратаря сборной России Анастасия Казачек (Сафонова) объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года. У пары есть дочь Майя.
    • Весной 2023 года стало известно, что Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы дочь проживала с ним. Он также требовал взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

    Новости по теме
    Другой клуб Лиги 1 поспорит с «ПСЖ» за Сафонова
    Клуб РПЛ предлагал зимой за Сафонова 15 миллионов – это не «Зенит» 2
    Стало известно, на какой игре Сафонова в России присутствовали скауты «ПСЖ»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:08
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1716465071
    Значит в ПСЖ он "успешный спортсмен" , а в Краснодаре просто спортсмен. "Успех" , надо понимать связан исключительно с переездом. Деньги из Франции, конечно повесомее чем из Краснодара. Бомбардир , а тяжбы Мамаева и Сафонова обязательно надо здесь выкладывать, зачем вы в частную жизнь влезаете ?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+