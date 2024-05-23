Юрист бывшей жены Сафонова высказался о последствиях перехода игрока в «ПСЖ»

Юрист Максим Шилов, представляющий интересы Анастасии Сафоновой, бывшей супруги вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал возможный переход голкипера в «ПСЖ».

«Мы рады, что карьера Матвея развивается, и его переход в «ПСЖ», безусловно, стал бы для нас позитивной новостью, так как спортивный век очень короткий и нам бы хотелось, чтобы Матвей достиг максимума в спорте.

Мы действуем исключительно в интересах ребенка и полагаем, что спортивные успехи Матвея будут способствовать гармоничному развитию девочки: Майя должна знать своего отца как успешного и состоявшегося в жизни человека, а не только как спортсмена.

Однако судебные споры у нас продолжаются. Матвей до сих пор требует через суд передать ему на воспитание ребенка, не исполняет решение суда об оплате алиментов на ее содержание (задолженность по алиментам в настоящее время уже более двух лет, с января 2022 года).

Его возможный переход в «ПСЖ» неизбежно вызывает у нас много вопросов. К примеру, как Матвей видит воспитание дочери во Франции при его плотном спортивном графике? На наш взгляд, это абсурд: отобрать ребенка у матери и увезти ее в чужую страну... Мы этого не допустим и желаем Матвею дальнейшего успеха на футбольном поле», – сказал Шилов.