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    Стали известны подробности переговоров «ПСЖ» по Сафонову

    Переговоры по поводу трансфера вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» проходили без посредников. Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш напрямую общался с гендиректором «Краснодара» Владимиром Хашигом, сообщил журналист Грант Гетадарян.

    Журналист Максим Алланазаров сообщил, что Кампуш лично приезжал в Москву и разговаривал с Сафоновым перед игрой 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Ожидается, что Сафонов примет участие во всех летних товарищеских матчах «ПСЖ» и будет иметь стабильную игровую практику в сезоне», – написал Алланазаров.

    • Предполагается, что сделка по переходу Сафонова будет официально оформлена после завершения сезона в РПЛ в конце мая – начале июня.
    • В текущем сезоне 25‑летний Сафонов сыграл в 29 матчах РПЛ, пропустил 27 мячей и провел 10 встреч на ноль.

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    Источник: телеграм-канал «ГРАНТ (Крик Шараповой)»

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