Стали известны подробности переговоров «ПСЖ» по Сафонову

Переговоры по поводу трансфера вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» проходили без посредников. Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш напрямую общался с гендиректором «Краснодара» Владимиром Хашигом, сообщил журналист Грант Гетадарян.

Журналист Максим Алланазаров сообщил, что Кампуш лично приезжал в Москву и разговаривал с Сафоновым перед игрой 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Ожидается, что Сафонов примет участие во всех летних товарищеских матчах «ПСЖ» и будет иметь стабильную игровую практику в сезоне», – написал Алланазаров.