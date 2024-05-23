Во Франции отреагировали на возможный переход Сафонова в «ПСЖ»

Журналист L’Equipe Антуан Момон сказал, что во Франции не знают 25-летнего вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Во Франции не знают Матвея Сафонова. Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась.

Я не знаю, правда это или нет, но Доннарумма действительно не играл решающей роли в важных матчах, однако нельзя сказать, что он провел плохой сезон. Поэтому я не знаю, может ли он в дальнейшем потерять место основного вратаря, если трансфер Сафонова действительно произойдет», – сказал Момон.