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    • Во Франции отреагировали на возможный переход Сафонова в «ПСЖ»

    Во Франции отреагировали на возможный переход Сафонова в «ПСЖ»

    Журналист L’Equipe Антуан Момон сказал, что во Франции не знают 25-летнего вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    «Во Франции не знают Матвея Сафонова. Новость о его возможном переходе в «ПСЖ» у нас нигде не публиковалась.

    Я не знаю, правда это или нет, но Доннарумма действительно не играл решающей роли в важных матчах, однако нельзя сказать, что он провел плохой сезон. Поэтому я не знаю, может ли он в дальнейшем потерять место основного вратаря, если трансфер Сафонова действительно произойдет», – сказал Момон.

    • Сайт Legalbet сообщал, что «ПСЖ» видит в Сафонове дублера для Джанлуиджи Доннаруммы вместо Кейлора Наваса.
    • «Чемпионат» написал, что клубы обсуждают сумму сделки в размере 20 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1716451367
    За чем нам Франция , главное чтобы у нас пошёл слух и все уже на ушах , пошли обсуждения, оценки специалистов, первые полосы на спортивных сайтах, зашибись !!! Блдь, Франция не сном -не духом. Совсем уже лягушатники нюх потеряли.
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    NewLife
    1716452508
    Французы смешные, они не знают, что если букмекерская помойка Legalbet сказала а российские эксперды при помощи желтеющего Бомбардира стали вовсю обсуждать этот помойный высер, то это правда и никак иначе.
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    SLADE2019
    1716457021
    Как это они Сафонова не знают? Футболом что ли, совсем не интересуются? Непростительный пробел.
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