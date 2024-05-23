В четверг, 23 мая, в 33-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Иттихад» и «Дамак». Матч пройдет в Джидде, начало – в 21:00 (мск).

«Аль-Иттихад»

Команда Марсело Гальярдо набрала 51 очков и находится на 5-м месте в Премьер-лиге. «Аль-Иттихад» добыл 15 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 57:49.

«Дамак»

«Дамак» набрал 40 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Космина Контры добыли 10 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 42:40.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Дамак»

У «Аль-Иттихада» еще есть возможность занять 4-е место и попасть в Лигу чемпионов АФК, а «Дамак» играет без мотивации. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.