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    • «Аль-Иттихад» – «Дамак»: прогноз на матч 33 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 23 мая

    «Аль-Иттихад» – «Дамак»: прогноз на матч 33 тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, 23 мая

    В четверг, 23 мая, в 33-м туре Премьер-лиги Саудовской Аравии сыграют «Аль-Иттихад» и «Дамак». Матч пройдет в Джидде, начало – в 21:00 (мск).

    «Аль-Иттихад»

    Команда Марсело Гальярдо набрала 51 очков и находится на 5-м месте в Премьер-лиге. «Аль-Иттихад» добыл 15 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 57:49.

    «Дамак»

    «Дамак» набрал 40 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Космина Контры добыли 10 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 12 поражений, разница мячей – 42:40.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Премьер-лиге:

    • 07.12.23 «Дамак» – «Аль-Иттихад» – 3:1;
    • 04.04.23 «Аль-Иттихад» – «Дамак» – 3:0;
    • 11.10.22 «Дамак» – «Аль-Иттихад» – 1:1;
    • 03.03.22 «Аль-Иттихад» – «Дамак» – 2:1;
    • 17.10.21 «Дамак» – «Аль-Иттихад» – 1:1.

    Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Дамак»

    У «Аль-Иттихада» еще есть возможность занять 4-е место и попасть в Лигу чемпионов АФК, а «Дамак» играет без мотивации. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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