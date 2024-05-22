Вратарь ЦСКА выписан из больницы

ЦСКА сообщил, что вратарь Владислав Тороп выписан из больницы после травмы, полученной при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти 4:5).

«Отличные новости! Сегодня Слава Тороп был выписан из больницы!

«Слава, будь здоров!» – с таким баннером его встречали наши болельщики, пожелавшие ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!

Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», – говорится в сообщении.