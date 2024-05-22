Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Вратарь ЦСКА выписан из больницы

    ЦСКА сообщил, что вратарь Владислав Тороп выписан из больницы после травмы, полученной при столкновении с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти 4:5).

    «Отличные новости! Сегодня Слава Тороп был выписан из больницы!

    «Слава, будь здоров!» – с таким баннером его встречали наши болельщики, пожелавшие ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле!

    Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», – говорится в сообщении.

    • 20-летний Тороп из-за столкновения получил двойной перелом костей лицевой части черепа.
    • В этом сезоне он провел 16 матчей за ЦСКА.

    Новости по теме
    Экс-футболист ЦСКА: «Я менял машины каждые два месяца – покупал самые дорогие и навороченные»
    Пономарев на примере Набабкина объяснил, почему игроки поздно завершают карьеру 4
    Канчельскис жестко отреагировал на интервью Вернблума: «Негодяй, лицемер, пешка» 11
    Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1716376225
    ...выздоравливай, возвращай форму, не поселяй в голове комплексов и всё будет хорошо. Воротник ты неплохой, да и парень,видно тоже, нормальный, и вперёд, радуй своих коней и нас тож)...
    Ответить
    Айболид
    1716377297
    Ну и где все "переживающие" ? Духу у их хватило только на то , чтобы воспользовавшись ситуацией на игрока Зенита погавкать . Так то на здоровье Влада им посрать . Кстати Владислав - это не Слава (редакторы не позорьтесь ).
    Ответить
    Вомбат
    1716377709
    Такое быстрое выздоровление - очень хорошая новость. Если врачи команды не будут торопиться с реабилитацией, Тороп еще не один год поиграет за ЦСКА.
    Ответить
    The only one
    1716378106
    Здоровья парень!!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+