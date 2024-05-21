Почеттино прокомментировал свое увольнение из «Челси»

Маурисио Почеттино сделал заявление об уходе с поста главного тренера «Челси».

«Спасибо владельцам «Челси» и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба.

Теперь у клуба есть хорошие возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и еврокубках в ближайшие годы», – сказал 52-летний аргентинец.