Почеттино прокомментировал свое увольнение из «Челси»

Маурисио Почеттино сделал заявление об уходе с поста главного тренера «Челси».
«Спасибо владельцам «Челси» и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба.
Теперь у клуба есть хорошие возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и еврокубках в ближайшие годы», – сказал 52-летний аргентинец.
- Почеттино провел в «Челси» год.
- Под его руководством команда финишировала на 6-м месте в АПЛ.
- Контракт тренера был рассчитан до лета 2025-го, поэтому ему положена компенсация.
- Клуб уже определил 4 кандидатов на замену.