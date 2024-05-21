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    Почеттино прокомментировал свое увольнение из «Челси»

    Маурисио Почеттино сделал заявление об уходе с поста главного тренера «Челси».

    «Спасибо владельцам «Челси» и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба.

    Теперь у клуба есть хорошие возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и еврокубках в ближайшие годы», – сказал 52-летний аргентинец.

    • Почеттино провел в «Челси» год.
    • Под его руководством команда финишировала на 6-м месте в АПЛ.
    • Контракт тренера был рассчитан до лета 2025-го, поэтому ему положена компенсация.
    • Клуб уже определил 4 кандидатов на замену.

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    Источник: сайт «Челси»

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    21.05.2024 21:57
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